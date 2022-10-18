Потап выпустил ритмичную песню о возвращении домой и представил патриотический клип к ней

Продюсер и тренер "Голосу країни-12" Потап порадовал поклонников музыкальной новинкой — рэпер выпустил песню, которая получила название "Шлях додому".

В частности, рэпер спел о наболевшей, но такой трепетной для украинцев теме – возвращении домой. Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многим пришлось покинуть свои дома. Так что переселенцы, как никто другой, хотят поскорее вернуться домой.

"Каждый украинец в это сложное время проживает нелегкие времена. Многие были вынуждены покинуть свой дом, свои города и даже страну. Но любовь к своим корням не исчезает никогда. Сегодня каждый из нас герой — военный, волонтер или просто активный гражданин, все прокладывают путь к "дому", который отождествляется с мирной жизнью и счастливым бытием", — говорится в описании под песней.

В общем, рэпер уже представил клип на патриотическую композицию "Шлях додому". Видеоработа сделана в сине-желтых тонах. В клипе продюсер продемонстрировал длинный, но трепетный путь домой.

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