Потап высмеял Канделаки за гневное сообщение о приезде Джоли во Львов

Известный украинский рэпер и продюсер Потап высмеял российскую пропагандистку Тину Канделаки.

Телеведущая гневно отреагировала на вчерашний приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли в Украину.

"Впервые меня тошнит от Анджелины Джоли. Я искренне не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в "ДНР" или "ЛНР"? Почему ни одного западного артиста не волновали люди, которые погибали все эти годы? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию – антигуманисты и просто чудовища?" – написала она в своем Telegram-канале.

Потап не смог пройти мимо такого упрека и ответил Канделаки в своем Instagram. В частности, он поинтересовался, сколько раз побывала на Донбассе сама Тина.

"Вот я, например, был в Луганской и Донецкой области 2 раза, конечно на стороне Украины, света и любви, поддерживая ВСУ концертами, как и мои коллеги Кароль, Tayanna, Мирзоян и т.д. А мы кроме Пореченкова, который приехал пострелять в украинцев, тебя Канделаки не помним, не удивляйтесь, в отличии от рашки, где артисты - челядь и тля, во всем цивилизованном мире артисты, звезды, селебрити - это вестники свободы, прав человека и активные социальные деятели! Так что ждите на Netflix фильм про борьбу Украины с Робертом де Ниро в роли Полковника ЗСУ, а тебя, Канделаки, сыграет Пенелопа Крус, но не радуйся, там где ты будешь, фильм этот ты не подкачаешь", – ответил ПТП.

Напомним, российское издание оскандалилось из-за новости о приезде Анджелины Джоли в Украину. Глянец ELLE озадачил постом в соцсети.

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