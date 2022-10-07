Потап выступил перед украинскими бойцами и показал фото и видео со встречи

Рэпер, продюсер и тренер проекта "Голос країни-12" Потап выступил перед украинскими бойцами.

Так, вместе со своими коллегами-музыкантами, среди которых также был участник группы MOЗGI Дядя Вадя, Потап дал концерт в одном из украинских городов. Впрочем, где именно состоялось выступление, рэпер не уточнил.

На странице Instagram Потап поделился фото и видео со встречи с украинскими защитниками. Концерт проходил в актовом зале одного из домов культуры. Артисты исполнили свои самые известные хиты, в том числе и украиноязычный трек "999" из репертуара группы MOЗGI.

"Мы — единственная сила, нация, народ! У нас общая и такая желанная цель — победа! Каждый из нас делает для нее все, что в его силах, каждый как умеет, лелеет и приближает этот момент! Среди нас есть люди, рискующие самым дорогим – своей жизнью! Каждый день и каждую секунду они борются и отстаивают нашу родину! Это мужественные люди, которыми мы восхищаемся и которыми гордится весь мир! Это наши воины! Наши казаки! Слава Украине и Слава ВСУ", – подписал фото со встречи с бойцами Потап.

Напомним, недавно Потап рассказал, что записался в территориальную оборону и показал документ, удостоверяющий это.

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