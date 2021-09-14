Потап, Яма, Гордон и Кошевой: как выглядели лысые звезды с волосами

Когда-то знаменитости носили пышные шевелюры.

Фанаты уже привыкли видеть кумиров украинского шоу-биза такими, какими они предстают перед ними на экранах.

Впрочем, многие знаменитости в течение карьеры изменили свой имидж. Так, женщины экспериментируют со стрижками и цветом волос, а мужчины — становятся лысыми. Одни из самых известных "лысунов" Украины — Потап, Евгений Кошевой и Влад Яма.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как выглядели лысые звезды с волосами.

Влад Яма

Влад Яма

Известный украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма впервые побрил голову 15 лет назад — во время первого сезона "Танцев". Сначала знаменитость волновался, как зрители воспримут лысого "бальника". Впрочем, сейчас — это изюминка имиджа артиста. Также Влад рассказывал, что когда-то очень любил ходить в парикмахерскую и часто засыпал в кресле от удовольствия. Звезда даже мечтал отпустить хвостик, ведь среди танцоров-латинистов это тогда было модно. Но не сложилось.

Потап

Потап

Один из самых популярных "лысунов" — артист и продюсер Алексей Потапенко. В 18 лет у рэпера были длинные вьющиеся волосы. Впрочем, уже более 20 лет на сцене его ни разу не видели с шевелюрой. Своей лысиной звезда гордится.

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" и актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой также известный своей фирменной прической. Оказывается, артист запомнил еще и дату, когда лишился волос. Так, 25 мая в 2001 году звезда побрил голову. А все — ради пародии на певца Александра Розенбаума.

Слава Демин

слава Демин

Украинский радиоведущий Слава Демин также решил, что без волос ему значительно лучше. В фотоблоге интервьюер удовлетворил любопытство фолловеров и показал, как выглядел в 2007 году.

Андрей Хлывнюк

Андрей Хлывнюк

Фанаты фронтмена группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка уже, видимо, не представляют кумира с волосами. В начале карьеры у артиста была шевелюра, однако, впоследствии он пришел к образу брутального лысого мужчины.

Вячеслав Узелков

Вячеслав Узелков

Украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков не мог похвастаться густыми волосами и в конце концов решил их сбрить. Лысым шоумен более строго выглядит.

Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон

Интервьюер Дмитрий Гордон в начале карьеры носил густую шевелюру и бороду. Впрочем, после армии волосы знаменитости начали редеть. Гордон побрил голову и совсем не жалеет об этом.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показала, как выглядят украинские звезды без макияжа. Знаменитости не стесняются показывать свою естественную красоту.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку