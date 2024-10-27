Потап заблокировал Мишель Андраде в Instagram: почему продюсер обиделся на экс-подопечную

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде рассказала, что продюсер Потап заблокировал ее в Instagram.

Исполнительница раньше была подопечной рэпера. Мишель Андраде была участницей лейбла MOЗGI Entertainment, которыми опекались Ирина Горовая и Потап. К слову, сейчас он называется Pomitni, и занимается им только продюсерша.

Мишель Андраде призналась, что после разрыва сотрудничества прекратила общение как с Ириной Горовой, так и с Потапом. Более того, продюсер даже заблокировал бывшую подопечную в Instagram.

Мишель Андраде и Потап

"Нет, вообще не общаемся. Может, в будущем когда-нибудь, но сейчас нет. Я как была заблокирована у него (Потапа – прим. ред.), так и осталась", — призналась артистка в интервью "Невероятной правде о звездах".

Кстати, хотя Мишель Андраде разошлась с Ириной Горовой и Потапом без скандалов, однако она считает, что продюсер обиделся на нее.

"Я не хочу какого-то сексизма сейчас, но мне кажется, что он обиделся на меня. Потому что он вложил свое сердце и свои деньги. Я также вложила свою душу и свое время, свою молодость. Мне кажется, он до сих пор держит какую-то обиду внутри ", – делилась ранее Мишель на подкасте Дианы Глостер.

Michelle Andrade / Фото: instagram.com/mishvirmish

Напомним, ранее рэпер Позитив признался, что его давний друг и наставник Потап также заблокировал его в соцсетях. К слову, они тоже во время полномасштабной войны прекратили общение.

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