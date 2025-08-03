Потап заговорил о выезде 16-летнего сына из Украины и раскрыл, где он будет учиться: "Это дорого"

Потап с сыном / © instagram.com/realpotap

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Скандальный рэпер и продюсер Потап поделился планами на будущее своего 16-летнего сына Андрея, которого воспитывает от первого брака с продюсером Ириной Горовой.

По словам артиста, парень увлекается баскетболом, активно развивается, говорит на нескольких языках и уже готовится к обучению в Великобритании. Скандальная звезда уточнил, что Андрей будет учиться в Англии сначала два года в школе, которую ему выбрала мама, а затем будет поступать в университет. Потап утверждает, что именно он будет платить за обучение сына.

"Сын Андрюша играет в баскетбол. Вырос прекрасным 16-летним парнем, который выше меня. Хороший, воспитанный и спортивный, говорит на нескольких языках. Все, что я хотел получить от него в его возрасте как от мужчины, я вижу. Скоро в Англии будет учиться. Я знаю, сколько это стоит. Мне платить за это. Это дорого, но это возможность выбрать для себя что-то внутри английской системы. Он еще два года будет учиться перед университетом в Англии", — рассказал Потап в интервью Татьяне Лазаревой.

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Потап с сыном / © instagram.com/realpotap

Продюсер убежден, что именно за рубежом Андрею удастся отыскать свое предназначение и выбрать будущую профессию. Между тем он с экс-супругой не давят на юношу, а просто заботятся о возможностях для него.

"Его тянет к спорту и гуманитарным вещам. Думаю, что он еще не видит (кем стать в будущем — прим. ред.), потому что еще не в среде. Он выберет сам. Абсолютно не хочу давить на него. Мы с мамой обеспечиваем коридор возможностей, а дальше он сам. Говорю: "Просто постарайся, чтобы тебя не выгнали оттуда". Я не знаю, как называется его школа, но знает его мама Ирина. И когда я у нее спросил, можем ли мы выбрать какую-то другую школу, то она сказала, что нет, и эта самая крутая. Но ему баскетбольная команда сокращает оплату", — пояснил звездный отец.

Кроме того, Потап неожиданно намекнул на вероятное пополнение в семье с Настей Каменских. Пара неоднократно уклонялась от прямых ответов на тему детей, но в этот раз Потап лаконично отметил, что сейчас они "в процессе, который им нравится".

К слову, сейчас супруги живут сразу на несколько стран. В основном Потап развивает собственный бизнес за рубежом и во время войны неоднократно удивлял своим поведением. В частности, выступлениями с русскоязычным репертуаром, интервью для россиян и развлечениями в соответствующих компаниях.

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Напомним, недавно Потап раскрыл причину разрыва брака с Ириной Горовой и в каких они сейчас отношениях.