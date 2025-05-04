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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
683
Время на прочтение
1 мин

Потап засветил аппетитные формы Насти Каменских в топе и обтягивающих шортах и поздравил ее с 38-летием

Насте Каменских исполняется 38 лет. Потап уже успел поздравить жену с праздником и показал, как именинница начала свой день.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/realpotap

В украинской певицы Насти Каменских особенный день. Артистка 4 мая отмечает свой день рождения.

Знаменитости исполняется 38 лет. Ее муж, рэпер и продюсер Потап, уже успел посвятить пост жене в Instagram. В частности, он показал, как именинница начала свое утро. Артистка даже в день рождения не забывает о спортивной форме. Утро Настя Каменских начала со спортзала. Потап показал, как его жена в розовом топе и обтягивающих мини-шортиках тренируется, и засветил ее аппетитные формы.

"Вот так суперзвезда начала свой день рождения", - отметил рэпер.

В конце видео, которым Потап поделился в фотоблоге, он, конечно, поздравил Настю Каменских с днем рождения. В частности, продюсер спел ей Happy Birthday.

Подписчики Потапа тоже присоединились к поздравлениям. Пользователи адресовали Насте Каменских немало теплых слов с пожеланиями и поздравлениями. Более того, фанаты отметили, что очень рады, что певица с рэпером все же находятся и дальше в отношениях и не разводятся.

Отметим, о разрыве пары ходило немало сплетен. Недавно Настя Каменских расставила все точки над "і" и ответила, развелась ли она.

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Дата публикации
Количество просмотров
683
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