Потап засветился с загадочной "славянской красоткой" на побережье за границей

Рэпер и продюсер Потап, который недавно говорил о браке с Настей Каменских, неожиданно показался с другой.

После смены своего имиджа шоумен, который недавно называл себя Slavic Balagan, показался с загадочной девушкой. Артист представил ее как "славянскую красотку Dasha Pina Colada из Чехословакии". Кроме того, шоумен поинтересовался у девушки, "что нужно для того чтобы быть абсолютно счастливым человеком". На это Dasha в купальнике и шубе ответила: "60 тыс. долларов, Rolls Royce и виллу в Тулуме, Мексика".

"Как удивить славянскую королеву", – подписал кадры знаменитость.

Потап на солнечном побережье оконфузился видео со "славянской королевой"

К слову, видео артисты записали на побережье за границей, где во время войны проживает и работает Потап. Вероятно, девушка стала новым продюсерским проектом Потапа или просто снялась в ролике ради развлечения. Впрочем, на самом деле их не связывают никакие романтические отношения. Тем не менее, в комментариях уже традиционно поднялась волна критики в сторону продюсера:

Какая н*х*й Чехословакия?

Только никому не говори, что ты из Украины

Стыд и позор

А что Каменских уже слишком старой стала для этого клоуна?

Напомним, недавно Потап опозорился интервью у российского журналиста Юрия Дудя. После этого ведущий Анатолий Анатолич гневно разнес продюсера.

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