Потап засветился с женой Каменских за границей и заинтриговал признанием

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

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Рэпер и продюсер Потап воссоединился с супругой Настей Каменских за границей.

В своем фотоблоге звезда сообщил, что вместе с возлюбленной он выступил на одной сцене за границей. Артист, который отнедавна называет себя Slavic Balagan, не стал вдаваться в подробности выступления, а лишь отметил, что все прошло на самом высоком уровне. В итоге счастливые музыканты и коллективы попозировали на общем фото в сценических нарядах.

Впрочем, в публикации все же не обошлось без интриги фанатов. Потап написал, что Каменских и Slavic имеют "отдельную историю". Однако это просто оригинальное упоминание об их браке или скрытый анонс сотрудничества — пока загадка.

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Потап и Настя Каменских с музыкальными коллективами / © www.instagram.com/realpotap

"Встретились однажды на одном концерте: Даша Пинаколада, Славик Балаган, НК (она же Настя Каменских), Ксюша, Аделина и Алмаз. Было весело, шумно и хитово. Концерт удался на все 100%! Славик и НК — это отдельная история… но мы пока молчим!" — заинтриговал рэпер.

Напомним, недавно певец Фагот из "ТНМК" рассказал, почему его 14-летний сын вернулся из-за границы в Украину во время войны.