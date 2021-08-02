Потап заявил, что хочет 4 детей от Каменских, и рассекретил, кто в их семье больше зарабатывает

Потап заявил, что хочет 4 детей от Каменских, и рассекретил, кто в их семье больше зарабатывает

Звезда также поделился, что вне сцены от совсем другой человек и охарактеризовал себя домашнего.

Популярный украинский рэпер и продюсер Потап откровенно рассказал о личном.

Так, знаменитость, который воспитывает 13-летнего сына Андрея от первого брака с Ириной Горовой, признался Славе Демину в программе "29 вопросов", что мечтает о 4 детях от Насти Каменских.

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"Вообще, еще хочу 4 детей. Но начнем с 2. Вообще я хочу 5 детей. Ради своей семьи я готов пожертвовать всем, и даже карьерой. Семья важнее. Вообще, это женская штука. Женщина должна пожертвовать всем, но если надо мужчине пожертвовать — я пожертвую. Если встанет вопрос "семья или карьера, то какая может быть карьера, когда речь идет о твоей семье", — заявил он.

Звезда также поделился, что вне сцены от совсем другой человек. Дома исполнитель спокойный, ленивый и очень хороший.

На вопрос, какой у артиста был самый дорогой отпуск, Потап ответил, что не считает деньги, но поделился, где отпуск все же дороже: "Мальдивы дорогие, Мексика менее дорогая, Турция иногда дорогая, есть такие отели, которые стоят, как Мальдивы. Но я стараюсь не считать, потому что ушло и придет".

instagram.com/realpotap

Алексей добавил, что обычно он за все платит, но сейчас Каменских зарабатывает больше мужа и помогает любимому материально.

"Сейчас Настя мне помогает, потому что у нее больше концертов, чем у меня. Но вообще я считаю, что мужчина должен делать основные вклады во все — отдыхи, бриллианты, самолеты, машины. Мы пашем с утра до вечера. С деньгами нужно легко расставаться. Деньги — это энергия, она имеет свойство возвращаться", — добавил продюсер.

Напомним, не так давно Потап и Тина Кароль поссорились из-за шутки рэпера. Артистку задели слова группы MOZGI.

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