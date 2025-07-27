Потап заявил о возвращении в Украину: артист назвал точную дату

Потап / © instagram.com/realpotap

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Скандальный украинский продюсер и рэпер Потап сделал неожиданное заявление о своем возвращении в Украину.

Так, после длительного отсутствия артист сообщил, что вскоре приедет в Киев. Более того, Потап в столице заговорил о "встрече", подробности которой не раскрыл, а лишь указал дату и место — Почтовая площадь в 19:00 в воскресенье 3 августа. Поэтому, будет ли это концерт, фан-встреча, или какая-то новая коллаборация — пока неизвестно.

"На следующей неделе я буду. Встречаемся на Почтовой площади в 19:00 в воскресенье", — заявил скандальный продюсер в комментарии "Новости.LIVE".

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Потап / © instagram.com/realpotap

Отметим, в последнее время в течение полномасштабной войны Потап вместе с женой Настей Каменских живет за границей. Он сам неоднократно признавался, что в основном они находятся в Испании, где, кстати, недавно их запечатлели возле бассейна. В то же время исполнитель регулярно оказывался в центре скандалов из-за своего поведения за рубежом, выступления с русскоязычными песнями, а также коммуникацию с российскими медиа, в частности Юрием Дудем.

Несмотря на все, Потап не скрывает, что за время пребывания за границей он обустроил себе комфортную жизнь и активно занимается там бизнесом, развивая еще один проект Slavic Balagan. Поэтому пока неизвестно, является ли возвращение в Украину лишь временным визитом, или артист планирует остаться.

Напомним, недавно певец Иво Бобул оценил шансы Потапа и Олега Винника вернуться в Украину.