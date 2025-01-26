Потапа застали с плакатом и рюмками прямо на площади за границей – где он сейчас и чем занимается

Артист всячески прославляет новый проект.
Украинский рэпер и продюсер Потап, который недавно сменил сценическое имя, засветился за границей.
В Сети украинец Андрей, который сейчас проживает в Испании, показал Потапа на свежих кадрах. На видео продюсер в ярком спортивном костюме стоит посреди площади Валенсии с чудаковатым плакатом в руках, на котором написано "Slavic Degustation", что в переводе на украинский язык звучит как "славянская дегустация".
Кроме того, рядом с ним стоял еще один мужчина в костюме и шляпе, который часто появляется на видео с продюсером. Напарник держит в руках рюмки с напитками, которые предположительно предлагались для дегустации иностранцам. Перед артистами также виднеется огромная сумка в клеточку с надписью "Slavic Balagan". Как известно, именно так недавно называет себя Потап.
Вероятно, таким перформансом в центре Валенсии рэпер решил привлечь к себе и новому амплуа внимание зарубежной аудитории. Примечательно, что некоторые прохожие останавливаются и фотографируют звезду. Впрочем, украинцы в комментариях под публикацией были не так благосклонны к поведению Потапа:
- Так и запишем: в Валенсию не ехать
- Потап уже попрошайка?
- Деньги колядует, никто не бросает, это не миллионы в Украине зарабатывать, там ты никому не нужен
- Кринжап какой-то
- Думает, что кому-то он нужен в Европе
Напомним, недавно скандальный Потап впервые заявил о визитах Украины и почему здесь не остается во время войны.
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