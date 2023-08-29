Потерпевшая в ДТП с Квитковой обвинила блогершу во лжи и заявила, что она была виновницей аварии

Потерпевшая девушка в ДТП с известной блогершей Дашей Квитковой рассказала свою версию того, что произошло.

В своем Instagram девушка, по имени Лилия Адаменко, которая была в Tesla, утверждает, что именно Квиткова была виновницей аварии. Блогерша якобы 27 августа в 14:00 возле метро Академгородок проехала на красный цвет светофора. Между тем, они на Tesla как раз начали движение, ведь засветился зеленый цвет. Квиткова же врезалась в их автомобиль.

"В 14:00 Lexus влетел в нас, выехав на красный цвет. На самом деле, Porsche, который ехал с нами с правой стороны, возможно, спас нам жизнь, сдвинув удар из водительской двери к крылу машины. Детей в авто не было. Мы с Валом, в соседней машине — пара (девушка и парень) и эта блогерша. Есть камеры, есть свидетели. Здесь уже возбуждено уголовное дело, потому что, к сожалению, все же есть пострадавшая и это зафиксировано", — прокомментировала Лилия.

Даша Квиткова попала в ДТП / Фото: из соцсетей

Пострадавшая рассказала, что сразу на место ДТП приехала знакомый адвокат Квитковой. Она якобы начала убеждать участников аварии, что блогерша не была виновницей. Также Лилия утверждает, что защитники Квитковой запрещали ей делать видео и фото.

Даша Квиткова попала в ДТП / Фото: из соцсетей

"Мне не понравился тон знакомой адвокатши этой блогерши, которая начала намекать, что это мы уже превысили скорость. Хотя это невозможно в этом случае, потому что мы проехали метров 20 от старта. Сразу налетели ее защитники, что я не имею права снимать виновницу ДТП. Два человека, которые все за нее говорили и решали", — утверждает Лилия.

Даша Квиткова попала в ДТП / Фото: из соцсетей

Напомним, 27 августа Даша Квиткова попала в серьезное ДТП. На следующий день блогерша вышла на связь и рассказала, что произошло. По ее словам, когда она ехала к подруге в роддом, на перекрестке в нее врезалось два автомобиля. Знаменитость говорила, что все участники чувствуют себя хорошо, кроме пассажирки Porsche. Даша говорит, что она потребовала у нее деньги. Однако блогерша ждет результата медицинского обследования. Если травмы подтвердятся, она готова компенсировать лечение.

Даша Квиткова попала в ДТП / Фото: tsn.ua

Тем временем Лилия Адаменко отреагировала на слова блогерши. Пострадавшая отметила, что они не могли врезаться в автомобиль Даши, потому что на самом деле это она проехала на красный.

"Ложь пошла. Уже не она, а в нее въехали. Но ни слова, что она на красный ехала", — прокомментировала Лилия.

Даша Квиткова попала в ДТП / Фото: из соцсетей

Однако действительно ли Даша Квиткова виновата в ДТП или нет – это будет решать только суд.

Блогерша Даша Квиткова попала в аварию с пострадавшими на элитном авто

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