Где сейчас "Холостяк" Алекс Топольский: Решетник разоблачил правду о бегстве звезды из Украины

Григорий Решетник и Алекс Топольский

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Украинский ведущий Григорий Решетник признался, что потерял связь с главным героем 12-го сезона шоу «Холостяк» Алексом Топольским, который после проекта уехал из Украины и поселился за границей.

Бывший участник романтического реалити долгое время не появляется в украинском медиапространстве. Сначала Алекс переехал на Бали, а потом перебрался в Бангкок. С тех пор информации о его жизни стало гораздо меньше. Где именно сейчас находится Топольский, неизвестно. Даже ведущий Холостяка Григорий Решетник не может объяснить, что произошло с участником после завершения шоу. В интервью «РБК-Украина» он поделился своими наблюдениями и признался, что давно потерял Алекса из виду.

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«Вообще не знаю. Он переехал на Бали, начал писать, запутался в языках: украинский, русский, потерялся в мировосприятии, в мировоззрении. Я его потерял. Я ничего плохого о нем не могу сказать, спасибо ему за все, нормальный был парень», — рассказал Решетник.

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Григорий Решетник / © скриншот с видео

Телеведущий также вспомнил недавнюю встречу с Екатериной Лозовицкой моделью, которую Топольский избрал победительницей «Холостяка-12». По словам Григория, даже у нее нет информации о нынешнем местонахождении бывшего избранника. В то же время Решетник не стал обвинять Алекса в исчезновении из публичного пространства и подчеркнул, что сохранил о нем положительное впечатление.

«Если вы найдете Алекса, напишите нам. Где найти Алекса Топольского? Потерялся парень. Может быть, это был элемент оторванности: он приехал из Америки, может, вернулся, не знаю. Ничего плохого о нем не хочу сказать. Он классный, талантливый, харизматичный парень, но просто исчез», — отметил ведущий.

Григорий Решетник / © скриншот с видео

Что известно о жизни Алекса Топольского

Алекс Топольский стал главным героем 12-го сезона романтического реалити, финал которого завершился выбором в пользу модели Екатерины Лозовицкой. Однако построить длительные отношения вне камер пари не удалось. Впоследствии Екатерина объясняла разрыв тем, что образ Алекса, сформировавшийся у нее во время проекта, не соответствовал реальности.

Григорий Решетник_, Алекс Топольский и победительница Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/grisha_reshetnik

После завершения шоу Топольский покинул Украину и отправился за границу. В социальных сетях он делился моментами жизни на Бали, демонстрируя путешествия и роскошный отдых. В 2023 году мужчина также рассказывал о новых отношениях с девушкой, с которой познакомился на острове, однако не показывал ее лица.

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Позже появлялись предположения, что эксхолостяк продолжает жить на Бали или работает риэлтором в США. Однако подтвержденной информации о его нынешнем местонахождении и занятиях нет.

Алекс Топольский / © instagram.com/alex_topolsky

Особое внимание привлекала и позиция Топольского по поводу полномасштабной войны в Украине. Он нечасто комментировал события на родине, но однажды публично выразил уважение к украинцам, ежедневно рискующим жизнью.

Напомним, недавно Григорий Решетник откровенно высказался о Цымбалюке и заинтриговал деталями.

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