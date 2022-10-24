Потрясающие дуэты участников и слезы Оли Поляковой: чем запомнился первый эфир "вокальных боев"

Прошел восьмой эфир вокального шоу, в котором участники впервые сошлись в "вокальных боях".

Уже на этой неделе начался новый этап в "Голосі країни-12". Теперь участники попробуют свои силы в "вокальных боях".

По новым правилам шоу тренеры смогут спасти кого-то из своих участников под вылета, но только один раз за весь сезон. Также команда "Второго шанса" имеет право нажать кнопку для двух вокалистов, которых не выбрали другие члены жюри.

Первыми на сцену "Голосу країни-12" вышли участники из команды Потапа. Зажигательная группа Guli Guli и молодой диакон Василий Пелюх очаровали тренеров и зрителей своим исполнением песни "Край, мій рідний край", которую объединили с хитом "Beggin".

Потап первым из тренеров попытался, как это – выбирать одного участника из дуэта. Все-таки свой выбор продюсер сделал в пользу Василия. Но, немного подумав, использовал свой единственный шанс за сезон и вернул в команду девушек.

Таким образом, группа Guli Guli оказалась за кулисами, в ожидании, не займет ли их место кто-нибудь из других участников, которых может "украсть" Потап.

Следующими свой зажигательный дуэт представили Александр Свириденко и Евгений Бичасный из команды Нади Дорофеевой. Ребята вместе с военным оркестром, в котором служит Александр, исполнили хит "Superstition".

Тренер артистов отметила, что оба участника очень важны для нее, ведь во время репетиций они зарекомендовали себя как ответственные и трудолюбивые певцы.

Выбор певице дался нелегко, но она все-таки избрала военного музыканта Александра. Но и Евгений не остался без внимания – сразу два тренера нажали кнопку, чтобы "украсть" парня. Как бы Полякова ни уговаривала певца избрать ее, он решил присоединиться к команде Вакарчука.

Дальше зрителей ждал еще один мужской дуэт. Покорить сцену "Голосу країни-12" вышли 17-летний Евгений Тесленко-Пономаренко и гражданин Казахстана Димаш Даулетов.

У обоих ребят есть отличные данные для академического вокала, поэтому на "вокальных боях" они спели композицию из мюзикла "Le Temps des cathédrales". Мощный вокал исполнителей ошеломил тренеров и еще больше огорчил Олю Полякову, которая должна была выбрать одного из участников.

В конце концов певица отважилась и выбрала Димаша. Впрочем, прощание с Евгением было очень болезненным для Оли. Певица не удержала эмоций и расплакалась.

Следующими своими всех девушек в зале очаровали своим вокалом дуэт из команды Святослава Вакарчука. Отец трех дочерей Максим Бородин и музыкант Остап Дривко выбрали для своего номера песню Сергея Бабкина "Але".

В этом "вокальном бою" победу одержал Максим, именно его оставил у себя тренер. А вот Остапу пришлось покинуть проект на этом этапе.

Невероятное выступление продемонстрировал скрипач Дмитрий Ротькин вместе с Инессой Грицаенко и ее сестрой-саксофонисткой Алиной Назарчишиной. Участники посвятили свое выступление пожилым людям, которым во второй раз за свою жизнь приходится ужасающие последствия войны.

Звездная тренер Надя Дорофеева в конце концов решила оставить в своей команде талантливых сестер. Впрочем, команда "Второго шанса" Александра Зарицкая и Андрей Мацола охотно нажали кнопку и пригласили к себе Дмитрия.

Мощным и эмоциональным получился и следующий выход участников. Участники из команды Потапа, Нажига Петр и Слюзалек Вероника, во время "вокальных боев" спели один из ранних хитов группы "Океан Эльзи" под названием "Сьогодні".

Потапу все же пришлось выбирать между Петром и Вероникой. Звездный тренер решил, что в его команде должен остаться Петр, а вот Вероника покинула проект, потому что никто из других тренеров не нажал кнопку и не украл ее к себе.

Услышать пение сестер из Днепра Ольги и Анны Войцеховских и киевлянки Елены Чукаленко, к сожалению, зрителям не суждено. Во время съемок "вокальных боев" еще до 24 февраля, девушки выбрали песню на русском, но сейчас звучание авторов из РФ на украинском телевидении недопустимо.

Вместо этого все смогли увидеть, что Полякова решила оставить в своей команде Елену Чукаленко. Сестры Войцеховские в этом эфире покинули проект.

Следом на сцену вышли две ценительницы фольклора – Алие Хаджабадинова и Екатерина Кулина. Вокалистки из команды Вакарчука исполнили всем известную песню "Цвіте терен".

Сильное исполнение поставило звездного тренера в сложное положение. После долгих раздумий Вакарчук оставил в команде обеих девушек, воспользовавшись новым правилом шоу. Таким образом Екатерина заняла место Евгения Бичасного, которого Святослав "украл" у Дорофеевой.

Выступление еще одних участниц тоже осталось за кадром проекта. Молодые артистки Лия Меладзе и Яна Милевская долго работали над своим номером, впрочем, поддержали решение избавиться от русскоязычных песен в шоу.

Тренер девочек Надя Дорофеева после долгих колебаний все же дала шанс обеим девушкам продолжить участие в шоу. Певица воспользовалась своей единственной на сезон возможностью спасти участника из своей команды.

Далее в эфире зрители увидели мужественный вокал от организатора концертов Ярослава Кайды и гончара Александра Десятникова. В своем видеообращении ребята отметили, что из-за полномасштабной войны в Украине им очень тяжело вернуться к пению.

Впрочем, на "вокальных боях" ребята показали себя во всей красе с хитом "Nothing else matters". Звездный тренер Потап решил, подумав, оставить в команде Ярослава. Несмотря на старания Александра, он все же покинул проект.

Вокалистки из команды Оли Поляковой тоже ошеломили всех своим пением. Жительница Запорожья Сабина Сафарли и 52-летняя киевлянка Элла Введенская спели проникновенную композицию "Чортополох" Евгения Рыбчинского.

Чувственное исполнение растрогало сердце Поляковой, потому она не смогла отпустить обеих участниц. Сначала Оля покинула Сабину, но затем нажала кнопку Элли.

Великолепный дуэт сложился и у следующих участников – Екатерины Коваленко и Павла Тютюника. Участники команды Вакарчука представили в своем исполнении хит Скрибяна "Спи собі сама".

По мнению звездного тренера, сильнее в этом дуэте оказался Павел, поэтому он пошел дальше. Никто из других судей не решился брать Екатерину в свою команду, поэтому она покинула сцену "Голосу країни-12".

Еще один мужской дуэт вышел на сцену от Дорофеевой. Массажист Александр Олещук и Валентин Скрипник за время проекта стали товарищами, поэтому даже во время вердикта поддерживали друг друга.

В конце концов, выбор Нади пал на Александра Олещука. Спасти Валентина Скрипника мог кто-нибудь из других тренеров, но, к сожалению, никто из них не нажал кнопку.

Зажгли сцену "Голосу країни-12" девушки Потапа — Мария Максимова и Наталья Бурик. Участницы легко и весело исполнили кавер на песню "Вишни" Wellboy.

После яркого выступления, Потап решил оставить в своей команде Наталию. К счастью, команда "Второго шанса" спасла Марию от вылета, нажав на кнопку.

Вызвал споры на сцене и дуэт Сергея Соловьева и Валерии Бутурлиной. И хотя зрители не услышали песню артистов по уже известным причинам, тренеры долго не могли выбрать лучшего из них.

Звездная тренер Полякова решила оставить в своей команде Сергея, но попросила коллег похитить Валерию. К просьбам певицы прислушался Потап и нажал кнопку. Таким образом, Валерия заняла место в команде продюсера вместо трио Guli-Guli band.

Самым эмоциональным выступлением стал финальный дуэт Тины Колодий и Анны Киндзерской. Девушки настолько ошеломили тренеров своим пением, что тренер Вакарчук не смог удержать эмоций.

В свою команду музыкант забрал Анну, но потом хотел вернуть и Тину, но по правилам проекта уже не смог этого сделать, ведь исчерпал свой шанс. Ради талантливой участницы изменить правила проекта решились Андрей Мацола и Александра Зарицкая, которые попросили продюсеров добавить еще одно место в их команду "Второго шанса".

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