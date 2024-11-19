"Потяг у 31 грудня": создатели Горбунов и Сошенко рассказали о финансировании комедии и курьезы на съемках

Уже с 1 января 2025 года во всех кинотеатрах Украины появится трогательная новогодняя комедия "Потяг у 31 грудня".

Картина от создателей успешной комедийной кинотрилогии "Скажене весілля" рассказывает о любви, дружбе, приключениях украинцев и чудесах, которые случаются только в новогоднюю ночь. В центре сюжета судьбы совершенно разных героев объединятся благодаря путешествию в поезде, которое подготовило для них множество сюрпризов в канун новогодних праздников.

В семейной комедии снялось много ярких представителей украинского шоу-бизнеса. Главные роли в фильме исполнят Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Михаил Хома, YAKTAK, Артемий Егоров, Влад Никитюк, Лилия Ребрик, Юрий Горбунов, Андрей Исаенко, Лилия Цвеликова, Владимир Николаенко и другие. А остальные актеры приятно удивят зрителей уже в кинотеатрах.

И пока фильм "Потяг у 31 грудня" готовится к выходу, редакция сайта ТСН.ua пообщалась с создателями фильма Юрием Горбуновым и Зоей Сошенко. Продюсеры рассказали все тонкости работы над лентой, кто ее финансирует и с какими забавными случаями они столкнулись на сьемочной площадке. Кроме того, раскрыли тайны личной жизни и поделились подробностями воспитания детей.

Съемка фильма "Потяг у 31 грудня"

1. Как и когда возник замысел новогодней киноленты? В условиях войны нелегко найти финансирование новых картин. Откуда брался бюджет?

ЗОЯ: Идея фильма родилась в начале года, поскольку мы всегда стремились создать свое, украинское традиционное новогоднее кино. Искали замысел — и он пришел, к тому же очень понравился всем из-за участия в ленте Укрзалізниці, которая уже стала неотделимой частью наших реалий. В январе появился концепт, в феврале-марте мы уже финализировали презентацию и дрим-каст, нашли партнеров. В июле начался кастинг актеров, а уже в конце августа стартовали съемки. Поскольку идея пришлась по душе многим нашим партнерам и инвесторам, поддержка не заставила себя ждать.

ЮРИЙ: Идея классная, поэтому FILM.UA и наш "Прототип продакшн" совместно взялись за реализацию проекта. Начал писаться сценарий, а мы вместе с Зоей продюсировали, именно ей пришла в голову основная задумка. Съемка длилась около месяца, а это очень сжатые сроки для такого масштабного кино. Поскольку у нас не было много локаций, мы все успели. Сценарий, основным автором которого стал Николай Куцик, также утверждался в несколько этапов. Он создавался летом, параллельно стартовал подготовительный период, и в последних числах августа мы начали снимать, шоу-ранеры присоединились во время съемок. "Потяг у 31 грудня" снят без государственных средств, за счет инвесторов, частных средств, спонсоров, акционеров FILM.UA.

Съемка фильма "Потяг у 31 грудня"

2. Юрий, Зоя, сразу ли у вас как продюсеров фильма совпало видение общей картины и ее месседжа? Как договаривались, когда ваши мысли не совпадали?

ЮРИЙ: Меседжи здесь очень простые, поэтому у нас не было разногласий, но мы, конечно, могли иногда спорить о каких-то конкретных сценах. Теперь проект в процессе утвержденного монтажа, то есть мы на стадии финализации. Продолжается работа над музыкой, тонировкой. Что касается всеобщего видения, то у нас с этим не было никаких проблем. На мой взгляд, "Потяг у 31 грудня" — это таблетка для возвращения и поддержки ментального здоровья украинцев. Тот кусочек праздника, который каждый должен иметь в Новый год и не только. Это ведь не просто комедия, а трогательная новогодняя история. В ней есть все – и новая любовь, и разлука, и радость, и счастье, и все то, с чем мы сталкиваемся в жизни. И новогоднее чудо, на которое все надеются. Это фильм, который просто обязаны посмотреть украинцы на праздники.

Замечу, что комедия — дело субъективное, а нам нужна лента, которая понравится всем. "Потяг у 31 грудня" — комедия с моралью, здесь каждому будет над чем подумать.

Съемка фильма "Потяг у 31 грудня"

ЗОЯ: Мы с Юрой знакомы очень давно, но как партнеры работали впервые. Мне кажется, получилась отличная синергия.

Всегда говорю, что Юра о сути, а я о форме, потому что для меня огромное значение играют детали — и пуговица, и шарик на елке, и стеклянные фацеты, которые благодаря невероятному арт-департаменту удалось реализовать за короткие сроки. Я акцентирую внимание на всех визуальных моментах. Графика, работа художественного департамента, костюмы, грим – это все мое наслаждение.

Юра очень силен в подборе актеров, в настроении, в сценарных разработках, поэтому мы всегда прислушивались друг к другу. Кажется, был только один момент, когда наши мысли разбежались радикально, но при этом мы не ссорились, а все проговаривали, приходя к общему решению. Юра всегда очень деликатно, терпеливо объясняет какие-то очевидные для него вещи, за что я ему очень благодарна. Именно благодаря такой взаимной поддержке мы легко и достойно преодолевали разные проблемы и вызовы, связанные с войной, постоянными тревогами, нехваткой времени.

Съемка фильма "Потяг у 31 грудня"

3. Зоя, раньше вы специализировались в основном на документалистике. Почему сейчас решили перейти в комедийный жанр?

ЗОЯ: Во время войны я впервые согласилась стать продюсером документального фильма, понимая, что это возможность показать международной аудитории, что происходит в нашей стране. В результате у нас с режиссером Антоном Птушкиным вышла довольно успешная лента "Ми, наші улюбленці та війна". Есть много фестивальных побед, множество показов в Украине, а также фильм увидят в более чем 15 странах мира.

До этого я активно занималась телевизионными продуктами, реалити-шоу, тревел- и makeover-шоу, снимала рекламу. Опыт коротких форм помог мне в работе над комедией. Как и любой продюсер в киноиндустрии, я хотела снять художественный фильм, попробовать себя, например, в романтической комедии. Это стало следующим этапом развития в профессии.

Для меня очень важно снимать фильмы с определенной миссией. "Потяг у 31 грудня" наполнен положительными моментами, те или иные истории в нем имеют отличный финал. Очень хочется, чтобы сегодня украинцы вернули себе веру в свет, который побеждает темноту.

Зоя Сошенко во время съемок фильма "Потяг у 31 грудня"

4. В фильме мощный актерский состав! Все ли актеры сразу согласились на роли? Отказался ли кто-нибудь участвовать в съемках?

Юрий: Нет, никто не отказывался. Скорее наоборот, когда появились слухи, что мы снимаем новогоднее кино, актеры начали предлагать себя. Однако поскольку ролей в фильме немного, а мы точно понимали, кто нам нужен, то подстроились, ожидая, пока два актера освободятся для наших съемок.

Прощаясь после смен, актеры с нетерпением ждали завтра — у нас быстро сложилась очень теплая атмосфера, когда все слышали друг друга. Если, например, Стас Боклан может поделиться своим огромным профессиональным опытом с молодежью, то это очень круто! Актерский ансамбль – это единственный организм, оркестр. И именно его слаженность – залог успеха. Также нам повезло и с режиссером и с оператором. Были некоторые нюансы в последние моменты, потому что в стране война и это не так просто снимать во время воздушных тревог. Я очень рад, что съемочный период прошел без эксцессов.

ЗОЯ: Нам повезло с актерами, каждый из них — наша жемчужина. И соглашусь с Юрой: без Станислава Боклана наш поезд не поехал бы именно так. Мы рады, что удалось договориться с ним, потому что, как известно, Станислав сейчас очень избирательно относится к лентам. Надеюсь, он тоже доволен этой работой. Также мы с самого начала в роли Тамары видели Катю Кузнецову, и она согласилась, хотя имела мало изменений и работала почти без выходных. Но тем не менее нам повезло и с командой, мы объединили талантливых, отзывчивых и невероятных людей. Работать с такими профессионалами — это настоящее чудо.

Съемка фильма "Потяг у 31 грудня"

5. Обычно продюсеры остаются за кадром, однако здесь Юрий появится в кадре с другими актерами. Как это выступать продюсером и одновременно сниматься в ленте? У вас такой опыт не в первый раз? Сложно ли сочетать?

ЮРИЙ: Я уже привык к этому, потому что и в "Скаженому весіллі" снимался и был продюсером, и в сериалах, во всех трех сезонах "Скажених сусідів". К счастью, у меня небольшие роли, так что совмещать не было сложно. Когда ты играешь, нужно отстраниться от того, что ты продюсер, и наоборот. Замечаю за собой, что не могу просто отдыхать, когда есть пауза, а жду, пока коллеги отснимут свою сцену, так что я так или иначе у пульта, плейбека или возле актеров на площадке.

6. На съемочной площадке часто случаются казусы. Расскажите о каких-то непредсказуемых ситуациях. Как действуете, когда что-то идет не по плану?

ЮРИЙ: Да, часто случались разные ситуации. Немного приоткрою занавес: у нас будут так называемые блуперсы (неудачные смешные дубли, которые не вошли в финальный вариант).

Уже во время работы над фильмом я травмировал ногу и некоторое время снимался на костылях: заходил в кадр и откладывал их в сторону. К счастью, это произошло не в начале фильмирования, что немного меня спасло, потому что были сцены, где нужно ходить. В последний день съемки было три сцены с 7 до 10 утра, а потом я сразу поехал на операцию. Через два дня уже снова был на площадке как продюсер, чтобы не выпадать из процесса.

Съемка фильма "Потяг у 31 грудня"

ЗОЯ: Конечно, как и на каждой съемочной площадке в нынешних условиях, нам препятствовали воздушные тревоги. Мы должны были идти в укрытие, соответственно, количество съемочных часов уменьшалось. Наши актеры имели свой плотный график работы, поэтому мы очень переживали, что из-за тревоги не успеем снять какую-то сцену.

Помню, что первый съемочный день начался не в 7 утра, как планировалось, а в 5:00, ведь нашей первой локацией была квартира на 11-м этаже, а по графику в доме должны были выключать свет. Мы понимали, что ребятам будет невероятно тяжело собственноручно, без лифта, занести столько техники и все подготовить.

Но самый большой вызов заключался в том, чтобы снять фильм в маленьком пространстве одного вагона. К тому же показать заснеженную зиму, когда за окном +24. Мы привлекли профессионалов — они создавали для нас искусственный иней на окнах, снег, который должен падать с неба на одежду, на волосы, на разные поверхности. А еще нужна была новогодняя иллюминация. Можете представить, как непросто летом задекорировать большие площадки! Наши художники установили огромную елку в центральном холле железнодорожного вокзала, полностью имитируя новогоднюю ночь.

Съемка фильма "Потяг у 31 грудня"

Мы долго искали методы, которыми можно лучше передать в кадре не только движение поезда, но и изображение за окном со снегом, с фонарями, пейзажами, которые не должны повторяться. был создан отдельный департамент, проводились совещания, тесты.

Некоторые сцены из-за доступа к локации в комендантский час мы должны снимать ночью. Часто всей командой отрабатывали с часу ночи до пяти утра.

Также к съемкам мы привлекли кошек и собак. Хотели показать, что Укрзализныцей сегодня пользуются не только люди, но и животные, поэтому снимали их ночью на вокзале. Также у нас была съемка с младенцем, которому всего две недели. Словом, вызовов было много.

Съемка фильма "Потяг у 31 грудня"

7. "Потяг у 31 грудня" — семейная комедия о приключениях. Юрий, как часто вам удается отправляться на отдых с женой и детьми? Как любите отдыхать и где?

ЮРИЙ: Вместе со всей семьей мы уезжали на отдых только до войны. Летом мы просто дома, в Киеве. На выходных я стараюсь не погружаться в работу, чтобы хоть как-то восстановиться. Ужасно мечтаю о том, что после победы мы снова поедем куда-то на море. Пока это невозможно, но мы делаем такое кино, где зрители расслабятся, отдохнут. А также задумаются над важным: кто мы, как относимся друг к другу, кто наши половинки, почему так складываются те или иные обстоятельства?

Сегодня надо уметь быстро восстанавливаться. Сейчас, кроме работы на телевидении, я имею большое количество волонтерских концертов вместе с Михаилом Хомой и Александром Пономаревым. Собираем на авто для ГУР, на РЭБы для пограничников, на помощь внутренне перемещенным лицам. А еще я член Союза предпринимателей кино и телеиндустрии, с которыми мы послали более 1500 автомобилей на фронт.

Юрий Горбунов с семьей / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

8. Сюжетная линия фильма затрагивает тему отношений и частично раскрывает важность диалога в паре. Сталкивались ли вы во время войны с кризисом в личной жизни? Если да, то как преодолевали проблемы?

ЮРИЙ: К счастью, у нас не было кризиса. Думаю, благодаря детям и тому, что мы рядом. Когда люди находятся на расстоянии друг от друга, это может стать серьезной проблемой. В таком случае давняя трещина только увеличивается и может довести до полного разрыва. Думаю, в крепких семьях такого нет, однако, безусловно, война — это испытание для всех нас.

9. К слову, у вас обоих — трехлетние сыновья. Почувствовали ли их возрастной кризис?

ЮРИЙ: Данилу три года, но нашему старшему Ивану семь, и его кризис трех лет мы уже проходили, потому знаем, как справиться с Даниловой. Иван сейчас во втором классе, он имеет свое мнение по многим вопросам, знает, что должен учиться и утром просыпаться. Несмотря на тревоги, я его везу в школу, иногда мы не успеваем, идем в укрытие… И вот это влияет на жизнь больше всего. Возрастные проблемы никто не отменял, но надо всегда слышать своих детей, идти им навстречу, помня о самом важном — безопасности, здоровье и любви к ним.

Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

ЗОЯ: С моим сыном Давидом мы довольно хорошо общаемся, он меня слышит, понимает. На самом деле мы снимали кино в очень короткий срок и сейчас выходим в кинотеатральный прокат за безумно короткое время, работаем почти без выходных. Надеюсь, однажды сын не вспомнит мне об этих временах. Конечно, у нас не без критических ситуаций, потому что это маленький ребенок, который в любом случае требует внимания. Сочетать такой кейс с материнством непросто. Но в семье все понимают специфику моей профессии, за что я очень благодарна и ценю поддержку близких. Уверена, вместе мы справимся с кризисом трех лет и справимся с любым последующим возрастным вызовом.

Зоя Сошенко с сыном

10. Зоя, Юрий, какие у вас ожидания от премьеры? Как думаете, какие результаты будут в прокате? Будет ли иметь показ фильма благотворительную составляющую?

ЮРИЙ: Сейчас мы с командой выстраиваем благотворительную часть. Обязательно устроим специальные условия для военных. Делаем все для того, чтобы этот фильм украинцы всегда смотрели на Новый год. После него, вероятно, появятся новые ленты, но хочется, чтобы именно эта стала любимой, потому что она о нас, об условиях, в которых мы живем, о наших ценностях. Лента очень жизненна. Я верю в то, что "Потяг у 31 грудня" станет "настольным" фильмом всех новогодних каникул не на одно десятилетие и достойной заменой всего того советства, которое когда-то было на наших экранах.

ЗОЯ: Мы очень надеемся на то, что кино вызовет положительные эмоции у зрителя, вернет веру в чудеса и справедливость. Нам всем этого сейчас не хватает. Поэтому самая большая награда для нас, продюсеров и авторов, когда люди с удовольствием будут смотреть фильм на повторе не один год.

Съемка фильма "Потяг у 31 грудня"

11. Планируется ли дистрибуция фильма "Потяг у 31 грудня" на зарубежный рынок? Возможно, уже велись какие-то переговоры или строились планы?

ЮРИЙ: Сейчас об этом говорить рано. У Украинцев будет возможность посмотреть фильм на vod-платформах и ТВ. Наша главная задача — показать фильм для людей в Украине.

12. Во время войны зрители могут неоднозначно отреагировать на комедийный фильм. Насколько он актуален? Учитывались ли реалии, в которых сейчас находится страна?

ЮРИЙ: Когда увидят, то поймут, что все актуально, потому что это трогательная новогодняя комедия. В этом словосочетании есть три слова, и только одно из них "комедия". Думаю, обязательно найдутся те, кто будет кричать: "предательство".Так поступает обычно тот, кто ничего не делает, а только ищет повод. Сейчас, когда мы ездим по стране с благотворительными концертами, я вижу реакцию людей. Смотрю, с какими цифрами идут повторы, например, "Скаженого весілля". Комедия появилась в прокате в 2018 году, затем вышла вторая, а дальше и третья часть. У нее и сейчас высокие рейтинги! Поэтому люди нуждаются в таком контенте.

Съемка фильма "Потяг у 31 грудня"

13. Назовите три изюминки фильма, которые точно смотивируют к просмотру ленты. Или интересные факты, которые однозначно удивят.

ЮРИЙ: Первое – это собственно локация. Наше сотрудничество с Укрзалізницею очень важное, потому что речь идет о поезде, который в начале полномасштабного вторжения спасал людей и эвакуировал их с горячих точек. Так что Укрзалізниця — один из главных героев нашего фильма. Второе — невероятно играющие актеры и тот правдивый сюжет, который они воплощают в жизнь. Зрители убедятся в том, насколько мощный и гармоничен актерский состав. Третье — это музыка и само настроение: предвкушение новогоднего чуда, которого все будут ожидать. И надеюсь, получат его.

ЗОЯ: Кроме того, что сказал Юра, мне кажется, вы будете приятно удивлены появлением в фильме известных людей. Мы попытаемся поразить вас на протяжении всей ленты вплоть до финальных титров. Так что до встречи в кино!

Уже 1 января 2025 не пропустите премьеру фильма "Потяг у 31 грудня", чтобы вместе с семьей насладиться новогодним настроением и звездными сюрпризами в ночном экспрессе "Киев — Львов".

Фильм "Потяг у 31 грудня"

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