"Потяг у 31 грудня": в Сети появился первый официальный трейлер комедии

Создатели теплой комедии года "Потяг у 31 грудня" представили официальный трейлер.

Так, уже 1 января лента станет доступна в кинотеатрах Украины. На экране можно будет увидеть звездный состав актеров украинского кино, среди которых Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Юрий Горбунов, Лилия Ребрик и многие другие.

К слову, во время съемок команда сталкивалась с рядом препятствий. По словам продюсеров, самый большой вызов во время работы заключался в съемках в ограниченном пространстве одного вагона. Усложняла задачи и погода, ведь команде нужно было показать заснеженную зиму, когда за окном +24.

"Наибольший вызов заключался в том, чтобы снять фильм в маленьком пространстве одного вагона. К тому же показать заснеженную зиму, когда на улице +24. Мы привлекли профессионалов, которые создавали для нас искусственный снег, который был на поезде, на разных поверхностях, на земле, на одежде и волосах актеров. А еще мы должны были обеспечить новогоднюю иллюминацию. Можете представить, как непросто летом задекорировать большие площадки! Наши художники установили огромную елку в центральном холле железнодорожного вокзала, полностью имитируя новогоднюю ночь, тогда как пассажиры вокруг ходили в шортах", – делится продюсер Зоя Сошенко.

В то же время актриса Лилия Ребрик отмечает, что украинцы действительно смогут погрузиться в зимнюю сказку и почувствовать душевную атмосферу.

"Это действительно романтическая, теплая комедия, которая подарит зрителям те эмоции, которых сейчас так не хватает, в этой ленте есть все для этого, даже дети рождаются. Меня особенно поразил снег посреди лета. Когда мы снимали, было очень жарко, и здесь мы приходим на перрон, где стоит наш поезд, весь заснеженный, и это 31 декабря", — вспоминает Ребрик.

По сюжету поезд "Киев — Львов" в новогоднюю ночь останавливается среди заснеженного поля. По иронии судьбы пассажиры вынуждены не только иметь дело с форс-мажором, но и должны поладить друг с другом. В такое происшествие попадают опытный проводник, работники вагона-ресторана, невеста-беглец, бухгалтер-интроверт, беременная женщина, которая вот-вот должна рожать, застенчивый парень и звезда одного из самых успешных медицинских сериалов. Неожиданные обстоятельства не оставят героям праздничной истории другого варианта, кроме как выйти из собственной зоны комфорта навстречу чуду. И все это под саундтреки украинских звезд, таких как Klavdia Petrivna, YAKTAK и многие другие.

Их объединит экспресс «Киев-Львов»! В столице снимают новогоднюю комедию

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