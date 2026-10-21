"Поверь мне, это только начало": Дантес обратился к Светолиной после развода и критики в Сети

Элина Свитолина и Владимир Дантес

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Украинская теннисистка Элина Свитолина получила поддержку от певца Владимира Дантеса после объявления о разводе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Спортсменка пыталась объяснить причины непростого решения, однако ее откровенность вызвала новую волну обсуждений. В соцсетях начали винить Светолину в том, что ее муж завершил профессиональную карьеру. Другие пользователи предположили, что разрыв стал для Монфиса дополнительным ударом по прощанию с большим теннисом. В то же время во время своей прощальной речи он отмечал важную роль жены в своей жизни. Тогда Элина не сдерживала слез. Теперь же ее личное решение послужило поводом для новых дискуссий, в которых не все оказались достаточно щекотливыми.

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После очередных попыток объяснить свою позицию теннисистка опубликовала краткое сообщение в Threads. На него отреагировал Владимир Дантес, также переживший публичный разрыв отношений. Певец решил поддержать Элину лаконичным, но красноречивым комментарием.

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«Поверь мне, это только начало», — написал он.

Сообщение Элины Светолиной

Реакция Дантеса, похоже, намекает на то, что после громкого расставания человека может ожидать еще немало испытаний — от чужих предположений до безосновательных обвинений. В то же время, украинские пользователи Threads активно поддержали Светолину и напомнили, что ее личная жизнь не должна становиться предметом публичного осуждения.

Другие комментаторы делились теплыми словами в адрес спортсменки, благодарили ее за представление Украины на международной арене и желали сил в непростой период. Некоторые также обратили внимание на разницу между реакциями украинской и иностранной аудиторий. По мнению пользователей, люди, не пережившие украинский опыт войны, не всегда могут понять контекст и чувства, о которых говорит теннисистка.

Отметим, Элина Свитолина сообщила о разводе с Гаэлем Монфисом, с которым состояла в браке с 2021 года. Пара воспитывает дочь Скай. Затем спортсменка решила подробнее высказаться о своем решении, объяснив, что вокруг их отношений возникло немало догадок. Между тем, реакция на ее слова показала, насколько сложно публичным людям сохранить личные границы, когда их семейные решения становятся темой для обсуждения тысяч незнакомцев.

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Гаэль Монфис и Элина Свитолина / © Associated Press

Напомним, недавно Элина Свитолина вступилась за бывшего мужа-француза после разрыва и объяснила свое решение.

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