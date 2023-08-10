Появились первые фото из больницы российской певицы, которой изуродовало лицо в результате ДТП

В Сети появились первые фото из больницы российской певицы Лады Дэнс, которая на днях попала в жесткое ДТП.

На снимках, обнародованных одной из РосСМП, 56-летняя Дэнс изображена на больничной койке с забинтованной головой, а также во время манипуляций врача. Артистка, молчащая о войне в Украине, вроде бы постепенно выздоравливает. Впервые с тех пор, как случилась авария, певица смогла поговорить с родными.

Ладе Дэнс сделали две операции на лице. И ранее сообщалось, что она едва дышит и не может разговаривать. Из-за тяжелого состояния тогда близким запретили проведовать исполнительницу.

Лада Дэнс в больнице / Фото: t.me/breakingmash

Лада Дэнс в больнице / Фото: t.me/breakingmash

Отметим, что у Лады Дэнс диагностировали раны лба, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Также из-за внутримозговой гематомы у артистки появились проблемы с речью.

Как известно, 5 августа Лада Дэнс попала в жесткое ДТП в Московской области с участием трех машин. Артистка возвращалась с выступления в такси. В результате столкновения, машину, в которой находилась Дэнс, отбросило на обочину.

Лада Дэнс – русская певица. С начала полномасштабной войны она никак не комментировала вторжение россии в Украину, а также избежала вопроса о своем отношении к кровавому российскому диктатору путину. В 2017 году артистка была занесена в базу сайта "Миротворец" из-за выступлений в оккупированном Донецке.

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