Появление Коли Серги и самого сильного врача Украины: чем поразит новый выпуск "Україна неймовірних людей"

В субботу, 13 апреля, на телеканале ТЕТ состоится премьера нового выпуска масштабного проекта "Україна неймовірних людей".

Его приглашенным гостем станет старший лейтенант Вооруженных Сил Украины, музыкант и телеведущий, основавший "Культурный десант", Николай Серга. Вместе со зрителями в зале он оценит выступления восьми конкурсантов и выберет победителя пятого полуфинала, который продолжит участие в проекте и сразится за денежный приз на осуществление своей мечты.

В эту субботу страну поразит восьмерка участников с уникальными талантами, которые должен увидеть весь мир. Это менталист Илия Корман, который в составе "Культурного десанта" проводит терапевтические сеансы для военных и гражданских, помогая им лучше понимать себя. Девятилетний волонтер из Львова Юра Напора, который своим пением собрал почти 4 млн грн на нужды ВСУ. Бандурист и заслуженный артист Украины Тарас Столяр, который стал добровольцем на защиту Родины и продолжил нести культурные миссии за рубежом.

Шоу "Україна неймовірних людей"

Шоу "Україна неймовірних людей"

В пятом выпуске проекта "Україна неймовірних людей" одесситка Карина Стащищак выступит в паре с Максом Леоновым и своим несгибаемым примером докажет, что протезирование не может помешать большой мечте. Балет Liumanov Show станцует на ходулях, группа Barabanda коснется сердец авторским треком, коллектив SoulDance увлечет жанром танцевальной геометрии, а самый сильный врач Украины Олег Скавыш попытается зубами сдвинуть с места настоящий автомобиль.

Шоу "Україна неймовірних людей"

Шоу "Україна неймовірних людей"

"Такие таланты поддерживают нас. Это нужно и на фронте, и внутри страны, и за рубежом как культурная дипломатия. Сейчас это даже важнее, чем в мирные времена", – прокомментировал приглашенный гость Николай Серга.

Смотрите новый выпуск шоу "Україна неймовірних людей" 13 апреля в 19:00 и влюбляйтесь в вдохновляющие таланты вместе с ТЕТ.

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