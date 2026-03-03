Пойдет ли Зеленский на второй срок: президент ответил, когда в Украине состоятся выборы

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский очертил свою позицию по проведению выборов в Украине и возможному баллотированию на новый срок.

Об этом глава государства заявил в интервью Corriere.

Зеленский подчеркнул, что ключевой вопрос не в его личных политических планах, а в том, когда страна сможет провести выборы.

По его словам, голосование состоится только после полного завершения войны, а не во время временного прекращения огня.

«Настоящий вопрос: когда мы сможем провести выборы? Они точно состоятся после окончания войны, а не во время временного прекращения огня», — сказал Зеленский.

В то же время, президент не дал однозначного ответа относительно собственного участия в предстоящих выборах.

Он подчеркнул, что не уверен, будет ли баллотироваться, и решение будет приниматься с учетом запроса общества.

«И я совсем не уверен, что буду баллотироваться; посмотрю, чего хотят украинцы», — резюмировал президент.

Как планируют проводить выборы в Украине

Кстати, подготовка законодательной базы для проведения выборов после завершения войны продолжается, и соответствующий законопроект, по оценкам экспертов, уже готов примерно на две трети. Его могут вынести в сессионный зал Верховной Рады уже этой весной.

Как отмечал председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, активизация работы над документом не означает быстрого проведения выборов, а является подготовительным этапом создания легитимного механизма голосования после войны.

Среди ключевых вызовов — обновление реестра избирателей с учетом массового перемещения граждан, организация голосования для украинцев за рубежом и военнослужащих, а также адаптация процедур к реалиям послевоенного общества.

В то же время действующее законодательство запрещает проведение любых выборов во время действия военного положения, поэтому их организация возможна только после его отмены и при обеспечении безопасности в соответствии с международными стандартами.

Выборы в Украине — последние новости

Напомним, Зеленский ранее заявлял, что инициатива проведения выборов во время полномасштабной войны в первую очередь продвигается по России как инструмент дестабилизации и попытки смены власти в Киеве. В интервью The Atlantic он подчеркивал, что Кремль рассматривает избирательный процесс самым быстрым способом политической перезагрузки в Украине.

Глава государства также отмечал, что впоследствии эту тему поднимали и американские партнеры, в частности, приводя исторический пример Авраам Линкольн, проводивший выборы во время гражданской войны в США. В то же время, Зеленский подчеркивал, что для Украины приоритетом остается завершение войны и сохранение жизней, а ключевую роль в сдерживании российской агрессии, по его словам, сейчас играют Соединенные Штаты и Дональд Трамп.

Также, в Украине продолжаются дискуссии о возможности введения онлайн-голосования или голосования по почте на предстоящих выборах. В то же время эксперты предостерегают, что в нынешних условиях такие форматы несут больше рисков, чем преимуществ.

Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины и эксперт Центра политико-правовых реформ Андрей Магера подчеркивал, что электронное голосование требует гарантий правильного подсчета голосов, полной тайны волеизъявления и надежной защиты от внешнего вмешательства, в частности со стороны иностранных спецслужб. Кроме того, необходимым условием является высокий уровень доверия общества — не менее 70–80%.

Также риски, по его словам, содержат и голосование по почте, ведь сложно гарантировать, что бюллетень заполняет именно избиратель и что не нарушается принцип свободных и тайных выборов.

Эксперт считает, что в ближайшие годы наиболее надежным механизмом для Украины будет оставаться традиционное голосование бумажными бюллетенями, позволяющее лучше обеспечить базовые стандарты избирательного права.