"Пою в метро с людьми": Могилевская обратилась в Европу и рассказала, как изменилась ее жизнь с войной

"Пою в метро с людьми": Могилевская обратилась в Европу и рассказала, как изменилась ее жизнь с войной

У певицы в эти дни должны были быть два концерта в Киеве и тур по Украине.

Певица Наталья Могилевская, которая находится в Киеве, рассказала, что вместо сольных концертов на сценах из-за войны вынуждена петь в метро, куда прячется во время воздушной опасности.

Об этом она рассказала ночью 8 марта в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканах.

"Это (война России против Украины – ред.) было неожиданно. То, что в центре Европы может происходить такое, это просто невероятно. Моя жизнь изменилась, потому что у меня должен был быть концерт 8 марта. Я готовила даже два концерта в Киеве и огромный тур… Вместо этого я пою, но пою в метро с людьми… Они в панике и я в панике… Я даже не знаю, кто кого поддерживает больше – я или они меня… Потому что ты занят чем-то вместо того, чтобы... Мы все не едим, все не спим, мы все как проснулись 24 февраля, так и не засыпали больше. Это просто ужас, что происходит", — сказала певица.

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Наталья Могилевская обратилась к Европе и миру с просьбой помочь остановить войну в Украине.

"Хочу сделать обращение к Европе, поблагодарить их за то, что они принимают наших людей и за то, что помогают нам. Но, мне кажется, пора сделать серьезный, окончательный, конкретный шаг. Мир способен на то, чтобы это остановить. И мы все смотрели, как восемь лет назад был был забран Крым. И никто ничего не сделал! Мы не смогли ничего поделать. И поэтому выросла такая уверенность у этих людей, что они могут забрать, себе позволить происходящее - настоящую войну, настоящее горе. Поэтому мне кажется, что нужно срочно это остановить. Вот я хочу попросить закрыть небо, я хочу попросить помочь нам, потому что мы не можем держать столь серьезный удар, мы побеждаем его, но…", - отметила Могилевская.