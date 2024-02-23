Позитив честно признался, жалеет ли о разводе с бывшей и общается ли с ней сейчас

Украинский певец Алексей Завгородний, он же Позитив, после развода с женой, дизайнером Анной Андрийчук, признался, общаются ли они сейчас.

Так, по словам звезды, им удалось сохранить дружеские отношения. Поэтому даже после длительного времени после развода они с экс-избранницей и ее родителями до сих пор переписываются. Позитив также добавил, что ни о чем не сожалеет в предыдущем браке:

"Я свою бывшую жену очень уважаю и люблю как человека. Даже, например, до сих пор поздравляю с днем рождения ее маму, отца и ее тоже... Неважно как все повернулось. Я не жалею. Я точно знаю, что сделал максимально все. И даже сейчас мы можем с ней переписываться. Я все равно переживаю. Не как мужчина или что-то к ней осталось, а просто потому, что ты когда-то был ответственен за этого человека", - поделился артист на подкасте "Юр нот элоун".

Позитив и Анна Андрийчук / Фото: instagram.com/annchuk

Отметим, что Алексей и Анна были вместе в течение 15 лет, а в официальном браке – восемь лет. В 2021 году пара объявила о своем разводе.

Напомним, что Позитив уже больше года находится в новых отношениях, но имя избранницы рассекречивать не спешит. А вот его экс-жена Анна Андрийчук недавно заинтриговала новостью о том, что второй раз вышла замуж и показала фото в свадебном платье.

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