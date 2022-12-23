Позитив и Руслан Ханумак спели о победе Украины в 2023 и показали "могилу" Путина

Украинский музыкант POSITIFF вместе с группой HANUMIKE во главе с режиссером и актером Русланом Ханумаком выпустили пророческую песню "2023" о победе Украины в следующем году.

Вместе с композицией состоялась премьера клипа, где действие происходит на могиле российского диктатора Путина. По словам Руслана Ханумака — желания, загаданные под Новый год, непременно сбываются, так что ждать осталось недолго.

Песня "2023" — это как констатация факта победы Украины в синергии всех трех артистов. HANUMIKE и POSITIFF вложили в нее всю свою веру.

"Когда случается беда, когда нам страшно – мы начинаем верить. Это единственное, что остается и спасает. Кажется, что вот будет новый день – и прошлое сотрется, будто его и не было. Хочется, чтобы в эту магию поверил каждый из нас и для всех этот год стал только страшным сном. Мы начнем новую жизнь, отсчет которой уже через несколько дней, с началом 2023-го. Давайте визуализировать все увиденное в клипе вместе!" – рассказали HANUMIKE.

Слова о лете в Херсоне и Крыму в песне POSITIFF считает не просто предсказанием, а фактом:

Позитив

"Кто-то верит в магию, кто-то в энергию, кто-то в справедливость. Мы с ребятами больше всего верим в наших ВСУ, поэтому летом планируем загорать на юге страны. А пока давайте греться нашей песней и представлять, как каждый из нас будет праздновать победу", — прокомментировал Позитив.

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