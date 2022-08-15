Позитив, который сейчас живет в студии звукозаписи, рассказал о своем новом доме

Так, недавно рэпер рассказывал, что из-за материальных затруднений он отказался от квартиры в Киеве и переехал жить в студию звукозаписи.

Впрочем, как выяснилось, там жить он планирует недолго.

Как рассказал звезда в программе ЖВЛ, чуть больше года назад он приобрел дуплекс рядом со студией, где начал делать ремонт перед войной. Впрочем, из-за полномасштабного вторжения, отсутствия гастролей и нехватки средств, сейчас он наводит порядок в доме своими силами.

"Ремонт уже начался, а потом война. Ну что ж, нужно самому что-то делать. Сегодня я сам красил батарею, например. А почему нет? Это ведь тоже творчество", – поделился он.

Как прошел благотворительный концерт "Музыка войны" от "МУЗВАР"

Напомним, хореограф Дима Жук прокомментировал слухи о романе с певицей Тиной Кароль. Артист танцует в балете звезды, а недавно исполнительница стала его продюсировать как певца в рамках "Молодой крови".

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