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Позитив на "Голосі країни-12" признался, когда влюбился в Дорофееву как певицу

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
65
Время на прочтение
1 мин
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Позитив на "Голосі країни-12" признался, когда влюбился в Дорофееву как певицу

Позитив и Надя Дорофеева

Музыкант вспомнил, чем его покорила исполнительница.

На телеканале ТЕТ стартовал 11 выпуск вокального шоу "Голос країни-12". Во втором эпизоде "Нокаутов" звездные тренеры Потап и Оля Полякова будут выбирать участников, с которыми пойдут в прямые эфиры.

Советником Потапа стал его коллега по сцене Позитив. После выступления одной из участниц "Голосу країни-12" артист сделал неожиданное признание.

Начинающая певица Наталья Бурык исполнила песню Вarby Іlick — Somebody to love. Как оказалось, эта композиция является особенной для Позитива и Нади Дорофеевой. Музыкант впервые увлекся артисткой, когда та исполняла этот трек.

Позитив, Надя Дорофеева и Потап / ©
Позитив, Надя Дорофеева и Потап

"Я влюбился в Надю как в артиста, когда она была на одном фестивале. Она выступала как отдельная артистка. И она пела именно эту песню. У меня была своя камера, на которую я снимал. И я потом показал эту запись Потапу. Это историческая песня сейчас", — вспомнил Позитив.

Наталья Бурык / ©
Наталья Бурык

Кстати, Наталья тоже удивила звездных наставников исполнением этой композиции. Потап в свою очередь посадил участницу на второе кресло.

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Дата публикации
Просмотры
65
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