Позитив на "Голосі країни-12" признался, когда влюбился в Дорофееву как певицу

На телеканале ТЕТ стартовал 11 выпуск вокального шоу "Голос країни-12". Во втором эпизоде "Нокаутов" звездные тренеры Потап и Оля Полякова будут выбирать участников, с которыми пойдут в прямые эфиры.

Советником Потапа стал его коллега по сцене Позитив. После выступления одной из участниц "Голосу країни-12" артист сделал неожиданное признание.

Начинающая певица Наталья Бурык исполнила песню Вarby Іlick — Somebody to love. Как оказалось, эта композиция является особенной для Позитива и Нади Дорофеевой. Музыкант впервые увлекся артисткой, когда та исполняла этот трек.

Позитив, Надя Дорофеева и Потап

"Я влюбился в Надю как в артиста, когда она была на одном фестивале. Она выступала как отдельная артистка. И она пела именно эту песню. У меня была своя камера, на которую я снимал. И я потом показал эту запись Потапу. Это историческая песня сейчас", — вспомнил Позитив.

Наталья Бурык

Кстати, Наталья тоже удивила звездных наставников исполнением этой композиции. Потап в свою очередь посадил участницу на второе кресло.

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