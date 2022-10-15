Позитив объяснил, почему ушел из MOЗGI Entertainment и в каких отношениях с Потапом сейчас

Украинский рэпер и музыкант, участник группы MOЗGI и экс-участник дуэта "Время и Стекло" Алексей Завгородний, он же Позитив объяснил, почему ушел из MOЗGI Entertainment.

Позитив отметил, что хоть он и вышел из продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой, тем не менее, он продолжает с ними сотрудничать:

"Я сотрудничаю с ними как с сервисом дистрибуции. Они сейчас больше не как продюсерский центр, а сервис для артистов. К ним может обратиться любой артист и сказать, что ему нужно выпустить песню. Нужно идти дальше. И такой шаг сделал меня сильнее. "Мы с Потапом общаемся всегда. Так сошлись звезды. Так случилось, есть много причин. Все началось еще с распада "Время и Стекло". Я начал писать свой альбом. Тогда уже была идея, желание вырасти. И показать себя как интересного персонажа", – объяснил Позитив в интервью "Гончарова Подкаст".

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Также Завгородний отметил, что с Потапом они продолжают общаться. После того, как рэпер и продюсер вернулся в Украину, они виделись и участвовали вместе в благотворительных акциях. Позитив отметил, что они с Потапом всегда на связи и постоянно переписываются.

Потап и Позитив

Отметим, что после того, как Позитив ушел в сольное плавание, он успел выпустить эмоциональный трек к россиянам "Ничего личного". Также музыкант записал несколько дуэтов, один из последних – дуэтная работа Позитива с Анной Тринчер над песней "Який ти козак".

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