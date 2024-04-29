Позитив официально подтвердил роман с известной танцовщицей

Украинский певец Алексей Завгородний, он же Позитив, впервые заявил о романе с танцовщицей Юлией Сахневич, с которой выступал на паркете "Танцев со звездами".

Так, пара длительное время тщательно скрывала свои чувства от публики. Впрочем, на днях в Сеть попали кадры, где Позитива заскочили с Юлией на одном из светских мероприятий. Почти сразу после этого знаменитости решили расставить все точки над "і" и опубликовали в фотоблоге нежное видео с поцелуями. Подписывать романтический ролик Позитив не стал, только оставил смайлик в форме сердечка.

Позитив восхитил поцелуями с Юлией Сахневич

На такое признание звездные коллеги Позитива отреагировали с юмором. В частности, Ирина Горовая, Надя Дорофеева написали в комментариях одинаковый вопрос: "А как же Мишель?" Сама исполнительница Мишель Андраде тоже шутливо поинтересовалась: "А как же я?". Остальные фаны оставили много влюбленных смайликов и поздравили пару.

Как известно, отношения звезд начались еще до начала полномасштабного вторжения. По словам Позитива, его избранница была с ним рядом в очень непростые периоды и поддерживала его. А недавно исполнитель объяснил, почему так долго скрывал возлюбленную.

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