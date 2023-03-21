Позитив отреагировал на слухи о романе с Юлией Сахневич и признался, сколько денег тратит в месяц

Музыкант Позитив, как и многие другие украинские артисты, из-за полномасштабной войны почти полностью потерял свой заработок.

Как признался певец, сейчас почти ничего не приносит ему доход. Позитиву из-за финансовых проблем пришлось продать автомобиль, также рэперу помогали друзья и родственники.

"Доходы снизились где-то на процентов 90-80. У меня было несколько интеграций, даже не в своих соцсетях, для айтишников, потом продал машину, потом есть родственники и друзья, которые помогали, и монетизация. Я не хожу уже по ресторанам. Мне комфортно, я не завишу от роскошного образа жизни", — откровенно поделился артист на YouTube-канале "Розмова".

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

У Позитива были и накопления. Впрочем, отложенные деньги знаменитость почти потратил в начале полномасштабной войны. Сейчас Позитив в месяц живет на около 500 долларов.

"Накопления немного остались, но многое я потерял в начале, когда донатил и все остальное. Когда жил на западе Украины, мне приходилось снимать дом, в котором жили мы все. Сейчас я живу примерно на 500 долларов в месяц. Сложно, этого не хватает, но нужно что-то думать", — рассказал музыкант.

Юлия Сахневич и Позитив / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Кстати, Позитив не скрывает, что больше не одинок. Артист встречается с девушкой, которая тоже работает в сфере шоу-бизнеса. Рэпер не спешит рассекречивать имя избранницы. Но в Сети ходят сплетни, что артист встречается со своей партнершей из "Танцев со звездами" Юлией Сахневич. Интервьюер напрямую спросил исполнителя, действительно ли это так. Позитив с улыбкой на лице попросил задать другой вопрос, тем самым и не опроверг слухи о романе с Сахневич, и не подтвердил их.

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