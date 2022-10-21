Позитив ответил Славе Каминской, которая раскритиковала его песню с Анной Тринчер "Який ти козак"

Рэпер считает, что таким образом певица отомстила ему за премьеру трека с ней в один день с похожим названием.

Украинский рэпер и музыкант Алексей Завгородний, он же Позитив, отреагировал на хейт певицы Славы Каминской, которая раскритиковала его новую песню с Анной Тринчер "Якийти козак".

Позитив отнесся к этому спокойно, отметив, что может быть и такое. Впрочем, рэпер предположил, что Каминская могла на него обидеться.

"Я помню, что у меня до этого вышел дуэт с Настей Балог и он назывался "Додому". И он вышел в тот самый день, когда вышел, я так понимаю, клип и у Каминской, который назывался "Додому" тоже. Я думаю, что я что-то догоняю ее, как-то к ней залажу", — сказал Позитив в программе "Слава+Таня".

Также прокомментировал Позитив и упреки Каминской о том, что трек примитивный:

"Песня не задумывалась как таковая, что нужно читать текст и задумываться над содержанием, над глубоким смыслом. Все мы понимаем функцию такого трека. Есть треки, где ты действительно вкладываешь какой-то смысл, а здесь развлекательная, очень веселая, ободряющая песня для казаков и казачек. Там же все просто. Там мотив, понятно, что там текста… там наверняка дольше играет проигрыш. Это танцевальный трек", — сказал Позитив.

Напомним, что неделю назад Позитив и Анна Тринчер выпустили дуэтный танцевальный трек "Який ти козак". Впрочем, певица Слава Каминская не обошла вниманием работу коллег и назвала их песню "кринж-треком", в котором нет творчества.

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