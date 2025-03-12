Позитив планирует породниться с Даниэлем Салемом: "Надеюсь, не откажет"

На недавней премьере фильма "Відпустка наосліп" исполнитель Позитив и его жена, танцовщица Юлия Сахневич впервые появились на публике после рождения дочери.

В разговоре с ТСН.ua артист, настоящее имя которого Алексей Завгородний, признался, что не мог пропустить допремьерный показ фильма, в котором главную роль сыграл его близкий друг – военнослужащий и телеведущий Даниэль Салем. По словам Алексея, они с Даниэлем подружились еще со времен проекта "Танцы со звездами", когда Салем танцевал в паре с его будущей женой Юлией Сахневич.

Позитив и Юлия Сахневич / Фото: YULA company

На наш вопрос, планирует ли Алексей вместе с женой доверить Даниелю роль крестного их дочери, он ответил:

"Мы еще не крестили Марию. Потому что, честно скажу, у нас настоящий кастинг на роль крестного ребенка. Но сейчас же можно брать несколько пар крестных, поэтому я думаю, на роль одного из них мы действительно пригласим Даниэля. Я надеюсь, что он не откажет", — сказал в комментарии ТСН.ua Позитив.

Даниель Салем / Фото: YULA company

К слову, молодые родители пришли на показ фильма, оставив свою почти 3-месячную дочь на двоих бабушек.

Напомним, недавно Алексей нежно поздравил свою жену с ее 35-летием.

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