Позитив показал неузнаваемую Надю Дорофееву и удивил, как она за 10 лет изменилась

Артист поделился архивными кадрами со своей коллегой по сцене.

Украинский певец Алексей Завгородний, он же Позитив, поздравил свою коллегу Надю Дорофееву с днем рождения.

Артист написал певице теплые слова с пожеланиями. В частности, Позитив отметил, что гордится достижениями Нади Дорофеевой. Кроме того, музыкант подчеркнул, что ему очень приятно, что артистка стала частью его жизни.

"С днем рождения, Додо! Люблю тебя! Горжусь тобой и рад, что ты – часть моей жизни", — обратился к своей коллеге артист.

Надя Дорофеева и Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Кстати, Позитив и Надя Дорофеева долгое время вместе выступали в одном дуэте под названием "Время и Стекло". У музыкантов есть немало совместных архивных фотографий. Некоторыми из них исполнитель поделился в фотоблоге. Позитив опубликовал снимки с Дорофеевой, сделанные 10 лет назад. На кадрах рыжеволосую певицу просто не узнать. С годами артистка сильно изменилась.

"Этим фото ровно 10 лет", — подчеркнул Позитив.

Надя Дорофеева и Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Напомним, 21 апреля Надя Дорофеева отмечает день рождения. Певице исполняется 34 года. Одним из первых артистку с праздником поздравил муж Миша Кацурин. Ресторатор уже рассекретил, какой дорогой подарок сделал возлюбленной по случаю дня рождения.

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