Позитив показался лысым и без бороды и удивил "новым" внешним видом

Артист с иронией отреагировал на скандал, в который попал из-за резких высказываний в сторону женщин, что не бреются.

Украинский певец Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив, удивил "новым" внешним видом.

В Instagram-stories артист опубликовал снимок, на котором неожиданно показался лысым и без своей фирменной бороды. Рядом с Позитивом на снимке была девушка, которая гладила его бритую голову.

"10 из 10?" – иронично подписал фотографию исполнитель.

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Правда, Завгородний продемонстрировал свои умения владением фотошопа. В частности, в реальной жизни музыкант на такие кардинальные перемены не решился. Этой фотографией, где он показался лысым, артист отреагировал на скандал, который недавно разгорелся вокруг него, ведущего Владимира Остапчука и блогера Богдана Буше. Они обсуждали тему депиляции женщин и сошлись во мнении, что они должны бриться, ведь так гораздо красивее. Буше вообще добавил, что небритая девушка "не может быть 10 из 10".

Отметим, что Позитив уже оправдался за свои оскорбительные высказывания в сторону женщин. Музыкант отметил, что всего лишь делился своим мнением, на которое имеет право, и не хотел никого обидеть.

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