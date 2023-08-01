Позитив признался, были ли измены в его браке с бывшей женой: "Были переписки"

Украинский исполнитель Позитив (Алексей Завгородний) поделился личными подробностями о браке с экс-женой Анной Андрейчук.

Новость о разводе пара стала полной неожиданностью для поклонников, ведь тогда их отношения казались идеальными. Однако через три года после развода Позитив поделился неприятными подробностями их брака. Певец признался, были ли измены с его стороны.

"Были переписки. Моральная измена точно была. И морально это испортило наши отношения. До физической измены не доходило ничего, но когда твоя женщина читает такую фигню, она думает, что все было. Я уважаю себя и уважаю жену, поэтому не думаю, что такое могло быть", — рассказал Позитив в интервью Славе Демину.

Позитив и Анна Андрийчук / Фото: instagram.com/annchuk

Напомним, что Алексей и Анна были в официальном браке восемь лет. В 2020 году пара объявила о том, что больше не вместе. Впрочем, как стало известно позже, больше года до своего заявления супруги уже не жили вместе.

У Позитива есть новые отношения, которые он скрывает от публики. Певец лишь намекнул, что его любимая тоже у шоу-бизнеса.

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