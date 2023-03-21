Позитив признался, почему с начала полномасштабной войны их дружба с Потапом пошатнулась

Украинский музыкант Позитив рассказал, что после начала полномасштабной войны их дружба с рэпером Потапом, которая длиться уже 20 лет, пошатнулась.

По мнению исполнителя, на это повлиял не один фактор. В частности, расстояние пошатнуло их дружбу, а, как известно, Потап в начале полномасштабного вторжения России находился в Испании, а Позитив – в Украине. Также у них было немало совместных планов в творчестве, однако из-за войны их пришлось отменить. Впрочем, Алексей надеется, что у них с рэпером до сих пор теплые приятельские отношения.

Потап и Позитив

"Все эти годы Леша был и является моим другом и наставником. Я очень давно его не видел, но... ощущения еще есть такие теплые, братские. Дружба пошатнулась. Связано с расстоянием, пожалуй. Опять же работы нет. Многое изменилось морально, как-то разошлись дороги. Планы, которые были до вторжения, они просто стерлись, а они были грандиозные. Может, они еще и появятся, но я не знаю", — поделился Позитив на YouTube-канале "Розмова".

Также исполнитель объяснил, что у них Потапом отличаются некоторые взгляды на жизнь. Но, по словам Позитива, это в хорошем смысле. Комментировать скандалы, в которые за последний год попал рэпер, Завгородний не стал.

Потап и Позитив

"Я понимаю и знаю, что он делает. Я за него не буду ничего говорить. Он должен сам выходить и комментировать. Так должно быть. Сложно сказать, близкие ли мы друзья. Не хочу изменить свое мнение. Хочется верить в лучшее, хочется верить, что остаемся, но точно скажу, что очень редко мы общаемся. По ощущениям, не такие мы друзья, как были тогда", — добавил певец.

Напомним, ранее Позитив с улыбкой на лице отреагировал на сплетни, что он якобы встречается с танцовщицей Юлией Сахневич. К слову, они вместе танцевали в паре на проекте "Танцы со звездами".

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