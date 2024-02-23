Позитив прокомментировал общение с лучшим другом Потапом после его выходок и выезда за границу

Украинский певец Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив, рассказал об отношениях с продюсером Потапом и его женой Настей Каменских, которые сейчас покоряют Латинскую Америку.

Так, исполнитель в блиц-опросе "Нашего радио" ошеломил, как прекратил общаться со звездными супругами, с которыми раньше они были в близких рабочих и дружеских отношениях более 20 лет.

К слову, артист также заверил, что песни Потапа и некоторые высказывания Насти Каменских в интервью, в частности ее разговор с Машей Ефросининой, вызвавшей хейт в Сети, являются "феерическими". И добавил, что на "пьедестал кринжа" он бы вынес все же творческий репертуар Потапа.

Позитив, Потап и Настя Каменских

Отметим, ранее Позитив уже отмечал, что помешали их с продюсером дружбе разные взгляды на жизнь. Впрочем, тогда он был убежден, что с Потапом им удастся наладить теплые дружеские отношения. Сам Потап тоже не молчал о том, что их дружба пошатнулась, ведь по словам рэпера, после полномасштабного вторжения фокус его внимания был на благотворительной деятельности за границей, поэтому не хватало времени для встреч с товарищами.

Напомним, недавно Настя Каменских с Потапом посетили светское событие в Латинской Америке и показались со звездами мирового шоу-биза. В частности, певица на красной дорожке предстала с мужем Меган Фокс.

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