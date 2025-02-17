Позитив раскрыл, как прошли роды у его жены и как они сначала хотели назвать дочь

Артист все время был рядом с возлюбленной и поддерживал ее.

Украинский исполнитель Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, рассказал, как прошли роды у жены, танцовщицы Юлии Сахневич.

27 декабря у супругов родился первенец. Позитив присутствовал на родах и постоянно поддерживал жену. На проекте "Ранок у великому місті" исполнитель отмечает, что это было лучшее решение. Что касается родов, то они прошли быстро и Юлия прекрасно справилась.

"Роды прошли клево. Я был, все видел. Если кто-то говорит, что это ужасно, то я был лучшей поддержкой для жены. Я присутствовал все время и сделал хорошо свою работу. Я со стороны все видел. Очень было все быстро. Юля молодец!" – поделился исполнитель.

Позитив с дочерью и женой / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Супруги назвали дочь Марией. Однако, как оказалось, были и другие варианты имен, например Оливия. Однако девочка родилась после Рождества и, как вспоминает Позитив, он посмотрел на дочь и решил, что она – Маша.

"У нас были очень интересные имена, например, Оливия. Как вариант, была Мария, потому что как раз было Рождество. Мы смотрим с Юлей на нее, и я такой, какая же она Оливия?! Это Машка!" – вспомнил артист.

Позитив с дочерью / Фото: instagram.com/positiff

Напомним, недавно Юлия Сахневич показывала, как изменилась ее фигура после родов. Также хореограф раскрыла, на сколько килограмм уже похудела.

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