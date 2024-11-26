Позитив раскрыл, поздравил ли его бывший друг Потап с беременностью жены: "Я удивился"

Украинский певец Позитив, он же Алексей Завгородний, раскрыл, поздравил ли его бывший друг, рэпер Потап, с будущим пополнением в семье.

К слову, знаменитости раньше дружили. Однако с началом полномасштабной войны их общение прекратилось. Более того, Потап даже заблокировал Позитив в соцсетях. Однако беременность жены исполнителя – танцовщицы Юлии Сахневич – расколола лед. В частности, Потап разблокировал Позитива и поздравил его с радостной новостью. Правда, вероятно, они общались в мессенджере, ведь, как признается артист, в Instagram он до сих пор остается у рэпера в "черном списке". Кстати, певица Настя Каменских также поздравила Позитива с будущим пополнением в семье.

Позитив и Юлия Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Потап и Настя поздравили меня (с беременностью жены – прим. ред.). Потап меня разблокировал, я удивился. Но в Instagram я еще заблокирован", — признался артист в эфире "Нашего радио".

Напомним, жена Позитива находится на последних месяцах беременности. Недавно Юлия Сахневич посветила заметно округлым животиком и призналась, планируют ли они парные роды.

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