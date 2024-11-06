Позитив рассекретил, как узнал о беременности жены и будет ли присутствовать на родах

Украинский исполнитель Позитив, который недавно ошеломил новостью, что впервые станет отцом, поделился подробностями о беременности жены, танцовщицы Юлии Сахневич.

Алексей Завгородний (настоящее имя артиста) говорит, что к пополнению в семье они с возлюбленной тщательно готовились. Пара почувствовала, что готова стать родителями, и начала работать над этим. Позитив вспомнил, что жена сообщила ему о беременности через видеосвязь, ведь он тогда находился в Одессе. Свои первые эмоции Позитив описывает так – "слезы и невероятная радость". Исполнитель считает, что это по-настоящему особый момент его жизни.

Позитив и Юлия Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Это произошло в тот день, когда я был на съемках в Одессе. О беременности я узнал через видеосвязь. Как можно описать первые эмоции, кроме слез и невероятной радости? Это был поистине уникальный момент, который невозможно сравнить с чем-то другим. И сейчас мы супер наслаждаемся этим состоянием и периодом", — рассказал Позитив в интервью "УНИАНу".

Исполнитель также признается, что они с женой уже знают пол будущего ребенка. Однако пара поделилась этим только с самыми близкими. От остальных Позитив и Юлия пока что держат пол первенца в тайне. Однако супруги охотно делятся, что планируют партнерские роды. Алексей убежден, что в такой важный момент должен быть рядом с женой.

Позитив и Юлия Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Мы с Юлей планируем рожать вместе. Для нас важно быть рядом друг с другом в такой важный момент, ведь это большое событие для нашей семьи, и, конечно, я хочу быть там, чтобы поддержать ее и пройти этот этап вместе", – заверил музыкант.

Напомним, Позитив недавно объявил, что впервые станет отцом. Подруга исполнителя – певица Надя Дорофеева – оригинально отреагировала на будущее пополнение в семье Алексея Завгороднего и Юлии Сахневич.

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