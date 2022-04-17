Позитив рассказал, как дела у Потапа и о своем отношении к находящимся за рубежом артистам

Сам Позитив находится в Украине.

Участник группы MOZGI Алексей Завгородний, он же Позитив, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину находится в Украине.

В интервью "Звездному пути" артист рассказал, как относится к тем исполнителям, которые либо уехали, либо не возвращаются в Украину. По мнению Позитива, хейтить сейчас находящихся за границей – неправильно. Ведь и там они активно рассказывают о событиях в Украине:

"Многие люди так сверху смотрят: "А, ну ты там сидишь, так сиди". Не надо травить. Вы же видите, что все, даже те, кто за границей, они включились и помогают. Я скажу, что очень много артистов с волонтерами работают и помогают и финансово, и связями отовсюду. Мы видим, что сейчас ездят они и побуждают людей, напоминают об Украине, о том, что у нас война. Звезды, которые делают сейчас эти благотворительные туры. Они молодцы. Пусть сделают там, у нас здесь все тоже нормально. Что, всем надо приехать и здесь быть? Пусть это делают по всему миру. Это очень клевое дело. Оно помогает. Все волонтеры скажут об этом", — прокомментировал Позитив.

Также он поделился, находится ли на связи со своим другом и коллегой Потапом, который, по воле судьбы, незадолго до начала войны уехал с семьей на отдых за границу.

"Мы на связи, но он очень занят. Я знаю, что он очень много там делает и пытается как-то помогать. Я не могу сказать, где он, я думаю, что многие знают. Я с ним списываюсь периодически, но он всегда какой-то усталый и что-то он делает", — объяснил Позитив.

Позитив, Потап и Дядя Вадя / instagram.com/mozgiband

Артист добавил, что сейчас Потап и Ирина Горовая, являющиеся учредителями MOZGI Group, думают о компании и людях, которые в ней работают и которым нужно выплачивать зарплату:

"Я думаю, что ему сейчас нужно думать о компании, потому что его компания вместе с Ириной Горовой – это 60 человек, которые до сих пор получают заработную плату, они до сих пор работают", — сказал Позитив.

Он добавил, что они с Потапом планируют творить и писать новые песни.

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