Позитив растрогал фанов забавным танцем с бабушкой и дедушкой под хит MOZGI

Музыкант станцевал с родственниками под ZAVTRA.

Украинский музыкант, участник группы MOZGI Алексей Завгородний, он же Позитив, порадовал поклонников очень трогательным видео.

На странице в Instagram артист поделился роликом, на котором предстает со своей бабушкой и дедушкой, к которым приехал в гости на новогодние праздники. Вместе с родственниками Позитив повторил вирусный танец под хит ZAVTRA группы MOZGI.

"Позвони старичкам, поговори и поделись своими переживаниями! А лучше приедь в гости! Они лучше любого психотерапевта!" – подписал милое видео Позитив.

В свою очередь поклонники не оставили пост своего кумира без внимания и написали много теплых слов: "состояние по жизни — дедушка", "так мило", "Какие милые! Передай им, что они супер и в трендах! Пусть такими будут всегда", "дедушка в конце видео – огонь", "как им повезло с тобой".

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