Позитив растрогал фото, как его подросшая годовалая дочь отреагировала на подаренные ей цветы

Позитив с дочерью / © instagram.com/positiff

Известный украинский певец Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, растрогал реакцией его годовалой заметно подросшей дочери на подаренные ей цветы.

Исполнитель поздравил с 8 Марта не только жену, танцовщицу Юлию Сахневич, но и маленькую Машу. Артист подарил дочери букет цветов. Композиция состояла из нежных эустом, которые были обернуты розовой бумагой.

Дочь Позитива просто растрогала реакцией на подаренные ей цветы. Маленькая Маша мило улыбалась, когда брала букет в руки и восторженно наслаждалась его красотой и ароматами.

Дочь Позитива и Юлии Сахневич / © instagram.com/positiff

"Моя маленькая весна с большими мечтами! С праздником вас, девушки!" - отметил артист.

Тем временем подписчики были очень сильно тронуты такими милыми фотографиями. Они просто засыпали комплиментами маленькую Машу: "Самое милое, что я видела за сегодня", "это так мило", "милая девочка".

Дочь Позитива и Юлии Сахневич / © instagram.com/positiff

Отметим, Позитив воспитывает дочь вместе с танцовщицей Юлией Сахневич, с которой он состоит в браке с 2024 года. До этого артист был женат на Анне Андрийчук. Недавно исполнитель признался, общается ли с экс-супругой.