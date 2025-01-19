Позитив с новорожденной дочерью и женой растрогал кадрами с прогулки

Украинский певец Позитив, он же Алексей Завгородний, показал, как проходят его дни в новом статусе.

Так, исполнитель и его жена, танцовщица Юлия Сахневич недавно впервые стали родителями. Знаменитости уже показывали, как обосновались дома. Но на этот раз супруги восхитили редкими кадрами с их прогулки.

Жена Позитива в своих сторис показала, как без капли макияжа с возлюбленным на побережье наслаждается солнечным выходным. Пара полюбовалась природой вокруг и прогулялась вместе, пока их новорожденная дочь Мария сладко спала возле них в коляске.

"Время солнечных ванн. Воскресенье", – подписала кадры Юлия.

Юлия Сахневич и Позитив с новорожденной дочерью на прогулке / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Юлия Сахневич и Позитив с новорожденной дочерью на прогулке / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Юлия Сахневич и Позитив с новорожденной дочерью на прогулке / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Напомним, Юлия Сахневич и Позитив объявили о пополнении в семье 15 января чувственными кадрами с фотосессии уже дома. Поэтому становится очевидным, что дочь у звезд родилась раньше, но они тщательно скрывали это. Тем более, новоиспеченные родители никогда не тяготели к афишированию личной жизни в целом. Как известно, в свое время они тайно сыграли свадьбу и без лишней публичности провели гендер-пати перед рождением малыша.

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