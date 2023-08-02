Позитив ушел из группы MOЗGI Потапа и признался, считает ли до сих пор репера своим близким другом

Украинский певец и музыкант Алексей Завгородний, он же POSITIFF, рассказал, как за время полномасштабного вторжения изменился его круг общения.

В интервью Славе Демину для его программы "Слава+" Позитив признался, что за время войны сблизился с ведущим и ресторатором, который сейчас служит в ВСУ, Даниэлем Салемом:

"Изменился очень (круг общения – прем.ред.). Я бы сказал, что кто-то отсеялся, но в положительную сторону точно. Я нашел из тех знакомых. Сейчас я дружу максимально с ними. Например Даниэль Салем. Я с ним "по деснам луплюсь", – сказал Позитив.

В то же время, говоря о дружбе с Потапом, Позитив затруднился ответить, остаются ли они до сих пор очень близкими друзьями, как до полномасштабной войны:

"Я не знаю как правильно на этот вопрос ответить. Скажу так. Я с ним виделся сегодня, он был на студии. Мы с ним нормально поговорили. Я не чувствую какой-то разницы между тем общением, когда он приезжал, или сейчас. Мы с ним на связи. Близки ли, я не могу тебе ответить, я до сих пор с этим разбираюсь", – прокомментировал артист.

POSITIFF и Потап

Также Позитив не скрывает, что он ушел из группы MOЗGI, продюсером и участником которой был Потап:

"Группа MOЗGI, смотри. Когда я ушел из лейбла, мы с ними сотрудничали только как digital. Я не отношусь к группе MOЗGI. Я сейчас сольный исполнитель POSITIFF. Сейчас я никакого отношения к этой группе не имею. Не могу сказать, что с ней ", – отметил исполнитель.

Напомним, ранее POSITIFF признался, были ли измены в его предыдущем браке с дизайнером Анной Андрийчук.

Читайте также: