Позитив устроил тайную гендер-пати и рассекретил, когда его жена будет рожать

Украинский исполнитель Позитив рассказал о тайной гендер-пати и рассекретил, когда его жена, танцовщица Юлия Сахневич, будет рожать.

В скором времени у супругов появится на свет первенец. Долгое время влюбленные скрывали радостную новость и только недавно объявили о беременности. Однако подробности ни Позитив, ни Юлия раскрывать не спешат. Знаменитости признаются, что уже знают пол первенца. Влюбленные устраивали гендер-пати, но в кругу самых близких и родных. Позитив и Юлия пока что держат в тайне, кто у них родится – мальчик или девочка.

Позитив и Юлия Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Мы делали гендер-пати, просто очень скромно. Красиво сделали, даже в ресторане это было, но нас никто не "спалил". Все хорошо!" – рассказал исполнитель в программе "ЖВЛ представляет".

Позитив с нетерпением ждет появления на свет первенца. Артист признается, что строит планы на будущее с учетом того, что у него будет ребенок. Когда же Юлия Сахневич родит, артист отвечает - "скоро".

Позитив и Юлия Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Ты начинаешь задумываться, что не живешь сегодняшним днем. Ты уже начинаешь жить будущим, и ты начинаешь строить его крепким, думаешь не о себе, а о человеке, который скоро родится. И действительно оно меняет", — поделился музыкант.

Напомним, недавно Позитив рассказал, как жена сообщила ему о беременности. Также артист признался, будет ли присутствовать на родах.

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