Позитив вместе с начинающей певицей выпустил проницательную песню о беженцах

Артист Позитив вместе с начинающей певицей Настей Балог выпустил новую проницательную украиноязычную песню.

В композиции, получившей название "Додому", артисты рассказали историю лирической девушки, которая находится за границей, а ее парень тем временем защищает Украину. Единственное, о чем она сейчас мечтает, это наконец-то вернуться домой и обнять своего любимого.

Позитив и Настя Балог

"Эта зима навсегда изменила нас. Мы начали по-настоящему ценить те вещи, которые не уважали когда-то", – поделилась Настя.

В общем, артисты песней хотели также и подбодрить украинцев, особенно тех, чьи города и поселки ныне оккупированы российскими военными. Все украинцы смогут вернуться в свои дома: кто — в Мариуполь, кто — в Херсон, а кто — в Донецк, Луганск и Крым.

Позитив и Настя Балог

"Мы уверены, что наше знамя снова развевается там, где должен, и там, где его ждут", — добавила Настя Балог.

Отметим, изначально полномасштабное творчество артистов изменилось. В частности, в карьере Позитива произошли кардинальные перемены. Исполнитель прекратил сотрудничество с MOЗGI Entertainment в качестве артиста и начал выпускать сольные песни.

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