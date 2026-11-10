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- Гламур
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Позитив восхищал редкими фото с подросшей дочерью, которой скоро два года
Певец показал, как развлекается с маленькой Марией на прогулках и дома.
Украинский певец Позитив ( Алексей Завгородний ) поделился редкими семейными фото с дочерью Марией , которой в конце декабря исполнится два года.
Артист порадовал подписчиков новыми кадрами с малышами. На этот раз он показал, как проводит время с девочкой вне работы. На одном из фото отец с дочерью отправились на осеннюю прогулку. Другой снимок сделан дома, в уютной атмосфере. Позитив не стал скрывать нежности маленькой Марии и поделился милыми подробностями их досуга.
К фотографии с прогулки исполнитель добавил краткую подпись: "Осенние тусовки с Марией Алексеевной".
На другом фото Алексей показал домашние развлечения с дочерью. Отец и девочка решили сделать одинаковые прически — собрали волосы в хвостики.
Мария родилась 27 декабря 2024 года. Девочка Позитив воспитывает вместе со своей женой — танцовщицей Юлией Сахневич. Уже через несколько недель супруги будут праздновать ее второй день рождения.
Напомним, недавно Позитив оказался в больнице под капельницами .