ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

Позитив восхищал редкими фото с подросшей дочерью, которой скоро два года

Певец показал, как развлекается с маленькой Марией на прогулках и дома.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Позитив с женой и дочерью

Позитив с женой и дочерью / © instagram.com/juli_sakhnevych

Украинский певец Позитив ( Алексей Завгородний ) поделился редкими семейными фото с дочерью Марией , которой в конце декабря исполнится два года.

Артист порадовал подписчиков новыми кадрами с малышами. На этот раз он показал, как проводит время с девочкой вне работы. На одном из фото отец с дочерью отправились на осеннюю прогулку. Другой снимок сделан дома, в уютной атмосфере. Позитив не стал скрывать нежности маленькой Марии и поделился милыми подробностями их досуга.

К фотографии с прогулки исполнитель добавил краткую подпись: "Осенние тусовки с Марией Алексеевной".

Позитив с дочерью / © instagram.com/positiff

Позитив с дочерью / © instagram.com/positiff

На другом фото Алексей показал домашние развлечения с дочерью. Отец и девочка решили сделать одинаковые прически — собрали волосы в хвостики.

Позитив с дочерью / © instagram.com/positiff

Позитив с дочерью / © instagram.com/positiff

Мария родилась 27 декабря 2024 года. Девочка Позитив воспитывает вместе со своей женой — танцовщицей Юлией Сахневич. Уже через несколько недель супруги будут праздновать ее второй день рождения.

Напомним, недавно Позитив оказался в больнице под капельницами .

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie