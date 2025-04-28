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- Гламур
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Позитив восхитил фото 4-месячной дочери и показал прогулку с семьей
Певец поделился редким контентом.
Украинский исполнитель Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, показал всю свою семью.
В фотоблоге артист опубликовал серию фото с дочерью Марией и женой Юлией Сахневич. Звездное семейство в теплые солнечные дни отправилось на прогулку в Ботанический сад в Киеве. Пара с коляской сделала милые фото на фоне цветения сакур. Также Позитив попозировал отдельно с крохой и пофотографировал окружающую природу.
"Великолепный день под солнцем с нашим маленьким цветочком", — восхитил исполнитель.
К слову, недавно в семье был праздник. Так, на днях маленькой Марийке исполнилось четыре месяца. По этому случаю родители устроили импровизированный фотосет дома и показали подросшую дочь.
В комментариях поклонники звезд не могут насладиться их периодом отцовства:
Здесь гармонично все – красота
Сладкая! Дай Бог ей расти в мирной стране под мирным небом
Сладенькая девочка
Папочкина дочь! Пусть растет здоровая и счастливая! Красивенькая!
Напомним, недавно певица Наталья Могилевская также показывала свою младшую дочь Соню и как она праздновала день рождения. Артистка в то же время засветила своего мужа Валентина.