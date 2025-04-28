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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Позитив восхитил фото 4-месячной дочери и показал прогулку с семьей

Певец поделился редким контентом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Позитив с женой и дочерью

Позитив с женой и дочерью / © instagram.com/juli_sakhnevych

Украинский исполнитель Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, показал всю свою семью.

В фотоблоге артист опубликовал серию фото с дочерью Марией и женой Юлией Сахневич. Звездное семейство в теплые солнечные дни отправилось на прогулку в Ботанический сад в Киеве. Пара с коляской сделала милые фото на фоне цветения сакур. Также Позитив попозировал отдельно с крохой и пофотографировал окружающую природу.

"Великолепный день под солнцем с нашим маленьким цветочком", — восхитил исполнитель.

Позитив с женой / © instagram.com/positiff

Позитив с женой / © instagram.com/positiff

Позитив с дочерью / © instagram.com/positiff

Позитив с дочерью / © instagram.com/positiff

Позитив с дочерью / © instagram.com/positiff

Позитив с дочерью / © instagram.com/positiff

К слову, недавно в семье был праздник. Так, на днях маленькой Марийке исполнилось четыре месяца. По этому случаю родители устроили импровизированный фотосет дома и показали подросшую дочь.

Дочь Позитива и Юлии Сахневич / © instagram.com/positiff

Дочь Позитива и Юлии Сахневич / © instagram.com/positiff

В комментариях поклонники звезд не могут насладиться их периодом отцовства:

  • Здесь гармонично все – красота

  • Сладкая! Дай Бог ей расти в мирной стране под мирным небом

  • Сладенькая девочка

  • Папочкина дочь! Пусть растет здоровая и счастливая! Красивенькая!

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская также показывала свою младшую дочь Соню и как она праздновала день рождения. Артистка в то же время засветила своего мужа Валентина.

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