Позитив восхитил новыми фото с крошечной дочерью и показал ее вблизи

Украинский певец Позитив, он же Алексей Завгородний, порадовал фанов новым семейным контентом.

В своем фотоблоге исполнитель опубликовал трогательные кадры из своих будней отца. Так, на изображениях артист показался во время сна с новорожденной дочерью, как гуляет с ней на свежем воздухе и убаюкивает дома.

Позитив с дочерью / Фото: instagram.com/positiff

Позитив с дочерью и женой / Фото: instagram.com/positiff

Позитив с дочерью / Фото: instagram.com/positiff

Позитив с дочерью и женой / Фото: instagram.com/positiff

Кроме того, Позитив порадовал фанов рядом снимков, где предстает не только с маленькой Марией, но и возлюбленной Юлией Сахневич. Музыкант поделился, как они вместе нежились в домашней атмосфере и какие блюда готовил для избранницы.

Позитив с дочерью и женой / Фото: instagram.com/positiff

Позитив с дочерью и женой / Фото: instagram.com/positiff

Позитив с дочерью и женой / Фото: instagram.com/positiff

Под публикацией поклонники и звездные друзья выразили свой восторг от фото и пожелали новоиспеченным родителям наслаждаться этими моментами:

"Как тебе идет быть папой" – жена Виталия Козловского

"Счастье" – Злата Огневич

"Кайфуйте" – Светлана Тарабарова

Какое это счастье! Берегите свою семью! Здоровья маленькому мышонку!

Напомним, Позитив и Юлия Сахневич сообщили о пополнении в семье 15 января. Однако на самом деле кроха родилась несколько раньше, ведь новоиспеченные родители поделились новостью, когда уже выписались из роддома.

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