Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Позитив восхитил новыми фото с крошечной дочерью и показал ее вблизи

Позитив восхитил новыми фото с крошечной дочерью и показал ее вблизи

Позитив с дочерью и женой / Фото: instagram.com/positiff

Звезда наслаждается отцовством.

Украинский певец Позитив, он же Алексей Завгородний, порадовал фанов новым семейным контентом.

В своем фотоблоге исполнитель опубликовал трогательные кадры из своих будней отца. Так, на изображениях артист показался во время сна с новорожденной дочерью, как гуляет с ней на свежем воздухе и убаюкивает дома.

Позитив с дочерью / © instagram.com/positiff
Позитив с дочерью / Фото: instagram.com/positiff
Позитив с дочерью и женой / © instagram.com/positiff
Позитив с дочерью и женой / Фото: instagram.com/positiff
Позитив с дочерью / © instagram.com/positiff
Позитив с дочерью / Фото: instagram.com/positiff
Позитив с дочерью и женой / © instagram.com/positiff
Позитив с дочерью и женой / Фото: instagram.com/positiff

Кроме того, Позитив порадовал фанов рядом снимков, где предстает не только с маленькой Марией, но и возлюбленной Юлией Сахневич. Музыкант поделился, как они вместе нежились в домашней атмосфере и какие блюда готовил для избранницы.

Позитив с дочерью и женой / © instagram.com/positiff
Позитив с дочерью и женой / Фото: instagram.com/positiff
Позитив с дочерью и женой / © instagram.com/positiff
Позитив с дочерью и женой / Фото: instagram.com/positiff
Позитив с дочерью и женой / © instagram.com/positiff
Позитив с дочерью и женой / Фото: instagram.com/positiff

Под публикацией поклонники и звездные друзья выразили свой восторг от фото и пожелали новоиспеченным родителям наслаждаться этими моментами:

  • "Как тебе идет быть папой" – жена Виталия Козловского
  • "Счастье" – Злата Огневич
  • "Кайфуйте" – Светлана Тарабарова
  • Какое это счастье! Берегите свою семью! Здоровья маленькому мышонку!

Напомним, Позитив и Юлия Сахневич сообщили о пополнении в семье 15 января. Однако на самом деле кроха родилась несколько раньше, ведь новоиспеченные родители поделились новостью, когда уже выписались из роддома.

Читайте также:

Владимир Остапчук растрогал кадрами родов 24-летней жены

Владимир Остапчук растрогал кадрами родов 24-летней жены

Похожие темы:

Следующая публикация