Позитив восхитил новыми фото с крошечной дочерью и показал ее вблизи

Звезда наслаждается отцовством.
Украинский певец Позитив, он же Алексей Завгородний, порадовал фанов новым семейным контентом.
В своем фотоблоге исполнитель опубликовал трогательные кадры из своих будней отца. Так, на изображениях артист показался во время сна с новорожденной дочерью, как гуляет с ней на свежем воздухе и убаюкивает дома.
Кроме того, Позитив порадовал фанов рядом снимков, где предстает не только с маленькой Марией, но и возлюбленной Юлией Сахневич. Музыкант поделился, как они вместе нежились в домашней атмосфере и какие блюда готовил для избранницы.
Под публикацией поклонники и звездные друзья выразили свой восторг от фото и пожелали новоиспеченным родителям наслаждаться этими моментами:
- "Как тебе идет быть папой" – жена Виталия Козловского
- "Счастье" – Злата Огневич
- "Кайфуйте" – Светлана Тарабарова
- Какое это счастье! Берегите свою семью! Здоровья маленькому мышонку!
Напомним, Позитив и Юлия Сахневич сообщили о пополнении в семье 15 января. Однако на самом деле кроха родилась несколько раньше, ведь новоиспеченные родители поделились новостью, когда уже выписались из роддома.
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