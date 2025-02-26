Позитив восхитил романтическим фото с женой Сахневич и нежно поздравил ее с 35-летием

Украинский исполнитель Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, нежно поздравил жену, танцовщицу Юлию Сахневич с днем рождения.

В семье исполнителя важный праздник. Возлюбленная артиста празднует день рождения. Юлии Сахневич исполняется 35 лет. Конечно, Позитив рано утром поздравил избранницу с праздником. В Instagram-stories исполнитель опубликовал романтическое черно-белое фото с танцовщицей. На фото Алексей и Юлия нежно обнимались и мило смотрели друг другу в глаза.

Кроме того, Позитив адресовал возлюбленной теплые слова с пожеланиями и поздравлениями. Как отметил певец, Юлия Сахневич воплотила его главную мечту. В частности, благодаря ей Алексей познал любовь и стал отцом. Исполнитель напоследок добавил, что безгранично любит танцовщицу.

Позитив и Юлия Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Моя Ю! Ты моя мечта, которая сбылась, моя команда и лучшее приключение в жизни! Бери меня и дочку за руки – вместе покорим еще много вершин. Обещаю быть рядом, держать крепко и никогда не подвести. С днем рождения, Юлькин! Люблю безгранично", — обратился к жене артист.

Отметим, в конце прошлого года Юлия Сахневич и Алексей Завгородний впервые стали родителями. Недавно супруги устроили первый фотосет для новорожденной дочери. Танцовщица уже делилась соответствующими снимками.

Читайте также: